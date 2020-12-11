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聯生藥榮獲「2020國家人才發展獎」中小企業獎

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

由勞動部主辦，代表人力資源領域至高榮耀獎項的「2020國家人才發展獎」於新板希爾頓酒店舉行頒獎典禮，聯合生物製藥(股)公司經過書面審查、複審及決審三階段審查，於151家企業中脫穎而出，獲頒「中小型企業獎」殊榮，成為今年生技產業中唯一獲得此獎項之企業。

聯生藥是一家專注於感染性疾病、免疫失調、癌症三大領域之創新抗體藥物開發、製造和商業化的生物製藥公司，企業宗旨為We Care, We Invent, We Share，亦即「我們關心病患未被滿足的醫療需求」，「我們以先進的技術開發創新生物藥品以滿足病患的醫療需求」，並且「將企業創造之價值分享給所有企業利害關係人，包括病患、員工、股東、合作夥伴，並擴及到社會大眾」。

董事長王長怡表示，聯生藥注重人才發展，其特色在於所培養的人才當能認同企業願景與文化，並具備達成公司目標的專業技能之United(團結的)、Bio-pro(生技專業)及Proactive (主動向上的)高效能團隊。由以人為本及團隊當責的企業文化出發，建立整合性人才招募，訓練、評鑑、發展及留任系統以健全人才發展機制, 並透過內部讀書會、內部工作輪調、個人發展計畫、建立職涯發展地圖、360度考核機制及晉升雙軌制等，暢通職涯發展管道，讓同仁擁有一個與公司共同成長的環境，能夠在公司中找到自己的舞台，發揮自我潛能、帶動團隊當責、企業向上發展。

同時為達成公司國際化目標，聯生藥推動成立企業型Toastmaster Club國際性英語演講俱樂部，免費線上英文課程分享以加強同仁外語能力。除了在專業領域開展一系列的人才發展計畫外，聯生藥也非常注重工作與生活平衡，舉辦多場次健康講座、減重比賽、親子活動及戶外健走等活動以促進同仁身心健康及家庭美滿，使團隊能共同走更長遠的道路。

生技產業 職涯

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