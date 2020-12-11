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明年1月1日基本工資再度調漲 為什麼許多勞工仍無感？
自 2021年1月1日起，基本工資將調整為每小時基本工資 160 元，以及每月基本工資 24,000 元。比薪水指出，基本工資在近6年期間，時薪每年平均成長 6 %，月薪則是每年平均成長了4%，雖幅度不高，但對長年領基本工資及時薪制的勞工來說，有調薪總是不無小補。
其中，關於月薪制的薪資結構，比薪水進一步指出，薪資單上的「伙食津貼」、「交通津貼」、「主管職務加給」、「全勤獎金」、「業績獎金」全都算在工資的一部分，簡單來說，就是這些項目全部加起來的薪水，至少要符合現下的基本工資。
只是，這6年來，基本工資可說是每年都漲，但為什麼還是許多勞工表示「無感」呢？對此，比薪水指出，因為基本工資是保障薪水低於基本工資的勞工，簡單來說，若你的月薪高於基本工資，那這個調漲就跟你沒有關係。
針對基本工資調整薪資，比薪水表示，政府有特別說明「低於基本工資」的勞工，公司方「必須」依法調整勞工的薪水，但若你的薪水沒有低於基本工資，並沒有規定要應調幅而調升的，所以對一般勞工來說，想「被漲薪水」還是得要靠自己。
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