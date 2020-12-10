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用水大戶經濟部點名五產業 耗水費徵收前做這件事

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

用水大戶耗水費因疫情緩徵後，由於台灣中南部缺水壓力持續未減，再次受到朝野立委關注。經濟部長王美花指出，目前抗旱仍是第一要務，用水大戶產業類別包括半導體、面板、食品、鋼鐵、紡織等，每日用水達千噸的業者又分為二、三十種類型，會通盤了解分析，與溝通後，才能訂定耗水費費率與獎勵措施。

王美花表示，用水大戶態樣有點複雜，廠商做節水或回收水、水循環部分態樣都不一樣，所以要仔細分析，才有辦法判斷未來如果要訂耗水費要怎麼訂，才可以對已經有在做節水的業者有鼓勵效果、有比較好的誘因。

王美花指出，用水大戶例如半導體、面板、食品、鋼鐵、紡織業者等，一天用水量達一千噸以上的就有二、三十種類型，且與公司大小也有關係，接下來將針對收集來的意見分產業別做溝通，做得更細膩一點。

中央災害應變中心昨日召開會議時，王美花請相關單位，例如工業局、科技部等，務必要達成節水7%的目標。至於未來節水力道是否會要求增加？她說，要看目前分析狀況如何，例如有些業者其實已經循環用水好幾次，或是原本已經節水達到7%，但又投資新增產線，這些計算方式，都要更細膩。

王美花 半導體

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