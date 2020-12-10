風機鑄件大廠永冠11月營收、出貨 均創上市來新高
風機鑄件大廠永冠-KY （1589）11月合併營收 8.62 億元，月增23.7%、年增16.1%，雙雙有二位增長。永冠表示，因應風電客戶急單，營收、出貨量均創下上市以來新高。
永冠表示，11月出貨噸數達1.84萬噸，月增20.5%、年增22.7 %。前11月合併營收72.54億元、年增2%。展望12月營運，預期風電需求維持較高水準，注塑機、產業機械需求則持平。
永冠營收來自三大產品包括再生能源、注塑機、產業機械，隨著風電拉貨增強，再生能源類比中持續攀升，前三季再生能源佔營收比重分別為60.7%、67%與72.8%，第3季突破七成大關，看好今後在離岸風電將帶來的龐大商機。
受惠風電帶動業績及獲利向上，永冠前三季合併營收56.96 億元，年增0.4%，稅後純益2.87億元，較去年同期轉盈，每股純益（EPS）2.7元，營收及稅後純益均創下近三年新高。
日前永冠完成現增500萬股，募資4億元，加上發行的第三次無擔保轉換公司債案收足15.53億元，在市場募集近20億元，做為台中港鑄件新廠興建廠房、購置機器設備的資金。該廠總投資額達52億元，其他資金將以向銀行貸款為主。
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