浩鑫積極轉型科技醫療 明年營收挑戰年增1至2成

浩鑫公司（2405）積極轉型科技醫療，總經理鄭瑋勳於今（10）日法說會中指出，公司將在持續優化獲利結構的前提下，積極拓展高附加價值產品線，其中結合本身在科技研發優勢，與旗下暄達醫學在醫材專業的科技醫療產品，將是未來營運方向；浩鑫表示，明年除暄達的醫療級氣墊床維持穩定成長外，新推出的「負壓傷口治療機」與「醫療健康Kiosk」產品將陸續進入市場，台灣市場也將加入，預估明年科技醫療相關應用的產品占整體營收比重可望超過2成，法人預估該公司明年營收可望年增1-2成。

今日下午法說會，不少法人聚焦在醫療的領域，鄭瑋勳指出，浩鑫今年以來致力於調整產品組合，在中止低毛利的NB（筆記型電腦）代工業務後，前三季毛利率達到37%的同期新高表現，相較去年全年的22%明顯轉優，並且帶動第二、三季連續兩個季度獲利，樂觀預期第4季獲利情況可望延續，全年可望扭轉第1季受新冠肺炎造成的衝擊。

他強調，客戶主要是將訂單遞延，並未取消，因此樂觀看待明年營運。

鄭瑋勳進一步指出，浩鑫產品組合調整動作已告一段落，明年將拓展高附加價值產品線，以推升營收成長動能，將會是最重要的任務，公司已鎖定科技醫療相關產品為主要方向，而從目前醫療級氣墊床的訂單能見度，以及新產品「負壓傷口治療機」與結合科技與醫療「智慧健康量測站Kiosk」等的客戶接受度來看，2021年成長軌道相當可期，並預期保持今年的毛利率表現。

浩鑫預期旗下子公司暄達的醫療級氣墊床，近年來維持穩定成長，公司表示，醫療級氣墊床出貨前，每件產品皆需經過嚴謹的檢測，並通過多項嚴格的認證，故有生命週期長、且不輕易更動供應商的特性，公司目前握有明確且長期穩定的訂單；而從暄達目前最重要的外銷市場英國與美國，每千人擁有的醫療病床數量都在3床以下，遠低於台灣的7.5床來看，中長期成長動能無虞。