領袖協會SME菁英齊聚 開展後疫情時代的共學共好

內政部立案的「中華中小企業經營領袖協會」(以下簡稱【領袖協會】)於12/8假台北五星級君品酒店舉辦結合4大活動主題的成立10周年暖慶活動。

在經濟模式變化多端的後疫情時代，超過200位中小企業領袖透過會員大會、領袖市集、領袖研究院演講、領袖之夜4大活動，在8小時的馬拉松活動中，學習新觀念、觀摩創新商業模式、共創商機、交流創業心得，還有金曲歌王王宏恩現場熱唱同歡。

經濟部中小企業處派了黃秀玲專委與童炳勳計畫承辦人列席「會員大會」，深入了解領袖協會會務昌盛的內涵，並提供中小企業更多的協助。

領袖協會第7屆理事長趙淑燕在琳琅滿目的市集中帶頭消費、帶動經濟，她感動地說：『口袋空了，但我的心裡是滿的，感謝北中南的企業領袖匯聚、50位志工學長協助，這種團隊互相合作、無私奉獻的情誼，就是我們領袖協會的精神!』

與一般協會不同的是，領袖協會是台灣第一個首創以學習為目的組織，源於經濟部中小企業處為協助中小企業提升競爭力，規劃7天以EMBA架構的進修課程--「中小企業經營領袖研究班」(簡稱「領袖班」)。歷年「領袖班」結業的學員，即可經審核進入校友會領袖協會，透過每年規劃的北、中、南企業參訪、講座、課程，持續學習。今年「領袖班」招生已邁入第19年，累積超過2,000位中小企業主結業。在疫情爆發的2020年，報名的中小企業主人數創新高，錄取率只有7成，可見中小企業面臨電商、數位化、轉型...等多種議題，渴求學習、創新的養份，期許自己的企業能隨著大環境變化，能有多招武功應變，闖關存活、革新壯大，創造自己獨特的商業模式。

由於領袖協會明年成立將滿10週年，日前的暖慶活動，特別邀請台灣之光獲獎無數「全球最綠」的企業歐萊德葛望平董事長，他同時也是第10屆領袖班結業的大學長，回「領袖研究院」分享他如何成為台灣唯一受邀至聯合國演講的企業家、憑藉什麼「獎」遍全球、行銷零預算的心法。

葛望平說：『面對全球暖化的議題，全球品牌遲早會變綠，但是，此刻當你的企業愈早變綠，那麼便是競爭力；愈晚做，叫做避險。』當更好的產品被創造時，消費者自然會變成分享者，媒體自然會報導，所以葛望平很有信心地說：『研發就是最好的行銷！所以我們公司的行銷費用是花在研發上的！』

前經濟部中小企業處處長同時也是「領袖研究院」院長賴衫桂，也分享了企業主必備的「三度空間」心法--準度、速度與溫度，鼓勵台下近200位企業主，要不斷學習、創新，才能夠讓企業永續經營。

首創將市集概念帶到會員大會的領袖協會，在「領袖市集」有15個企業設攤，從食品、餐飲、寢具、彩妝、美髮用品、清潔用品、運動器材、廚電產品、消防用品...等，應有盡有。協會也回饋會員數百元不等的消費券，供會員們消費，現場帶動商機、更了解彼此的商品，創造異業結盟、互惠互利的可能性。市集活動現場擠得水洩不通，會員們也用行動力”下架”多款產品，甚至還有內行的會員，早就準備行李箱打包戰利品。

壓軸的「領袖之夜」，這些企業主自己當主持人，很有創意地設計空姐空少的角色，讓這些以往常當空中飛人的企業主在後疫情時代也有偽出國的想像，還別出心裁地設了「驚沙獎」，捕捉一年來所有活動出席者的漏網鏡頭，非常吸睛精彩！

金曲歌王王宏恩演唱嗨翻全場，他分享自己的斜槓，除了演唱、創作外，也演戲、演講，創造自我更多的價值。在理事長趙淑燕的帶領下，每次領袖協會的活動都有許多會員熱情贊助伴手禮及抽獎禮，凡現場參與的會員皆人手一大袋伴手禮，內含20幾種商品。抽獎禮更多達數十樣，價值7萬的床墊、3萬多的Vitamix調理機、人體工學辦公椅....等，整晚高潮不斷，趙淑燕理事長也宣佈，2021年將舉辦一系列10周年慶活動，強化會員商機交流與學習。