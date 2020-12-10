用水大戶耗水費有譜？王美花：目前第一要務是抗旱節水

針對用水大戶開徵耗水費議題，經濟部長王美花今（10）日表示，廠商節水的態樣有點複雜，已要求水利署仔細分析各種狀況，才能將節水的誘因確列出來，再分產業別和廠商做詳細溝通，而這也牽涉到後續耗水費的訂定。

王美花強調，目前的第一要務是抗旱節水，針對用水大戶，經濟部已要求廠商務必做到節水7%，不過用水大戶的產業別還蠻多樣化的，包括：半導體、面板、食品、鋼鐵、紡織…等，合計有20、30種類型。

王美花進一步指出，用水大戶在節水部分，有的是做回收水，每個廠商循環再利用的部分也都不太一樣，水利署必須仔細分析狀況，才能規劃耗水費該如何訂定，可以比較好的誘因來鼓勵廠商。

王美花並舉例指出，像是就有投資三大方案的廠商問，原本已經節水7%了，現在又新增產線該怎麼辦？所以，這部分水利署必須要做得更細膩，提出較具誘因且細緻化的辦法。