王美花：已要求用水大戶產業落實節水

近期中南部旱情未解，如何節約用水大戶及耗水費又成為焦點。經濟部長王美花受訪表示，用水大戶態樣有點複雜，許多廠商在節水設施都有所不同，目前水利署仍在研究耗水費產業別如何分類，並透露目前產業別包括半導體、面板、食品、紡織等，合計20、30類型，而公司規模大小也會有影響。

王美花說，水利署目前還在針對用水大戶不同節水設施，像面對廠商使用節水，或是廠內用水循環多次，如何提出比較具有誘因且細緻化的辦法，牽涉到後續耗水費的訂定。

此外，她也要求工業局、科技部確實要工業區及科學園區內廠商落實節水7%，以面對未來旱情。

立法院2016年5月6日三讀通過「水利法」修正案，針對用水1000度以上的工業大戶開徵10%至30%的耗水費，然而相關子法至今尚未擬定。