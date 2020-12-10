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石化業朝高值化發展 Q3製造業固定資產增購年增0.6%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部統計處今（10）日公布「109年第3季製造業投資及營運概況調查報告」，在固定資產增購部分，達3,505億元，季增1.0%，年增0.6%。圖／經濟部提供
經濟部統計處今（10）日公布「109年第3季製造業投資及營運概況調查報告」，在固定資產增購部分，達3,505億元，季增1.0%，年增0.6%。圖／經濟部提供

經濟部統計處今（10）日公布「109年第3季製造業投資及營運概況調查報告」，其中在固定資產增購部分，達3,505億元，季增1.0%，年增0.6%。主因部分石化業者持續增購設備以利發展高值化產品，加上國內鋼廠高爐提前大修增加資本支出，以及國營事業重大計畫加速執行所致。

若按固定資產型態分，第3季以機械及雜項設備增購占77.1%最多，年減5.9%；房屋及營建工程占22.1%，年增33.6%。

就行業別觀察，電子零組件業在今年第3季的固定資產增購為2,187億元，占製造業的62.4%居各業之冠，但年減1.4%，主因半導體業者機械設備增購速度放緩，加上部分面板及記憶體廠縮減資本支出所致。但，基本金屬業增購118億元，年增40.7%，主因國內鋼鐵大廠安排高爐大修以及增加環保工程支出，加上部分廠商擴增廠房與產線所致。

不過，展望未來，經濟部統計處表示，半導體廠高階製程將持續推進，台商回台投資計畫也會陸續落實，再加上國營事業加速推動重大建設，以及離岸風電產業鏈在地化，均有助於支撐我國製造業投資動能，但去年第4季固定資產增購金額為歷年單季新高，增幅恐續減緩，加上近期全球肺炎疫情轉趨嚴峻，以及美中貿易及科技爭端未歇，將提高企業投資的不確定性。

至於在營業收入（含海外生產之收入），根據經濟部統計處的資料顯示，今年第3季製造業營業收入達7兆376億元，季增10.4%，年減0.5%，也是受到疫情影響，抑制終端產品需求，加上國際原物料價格較去年同期下跌，抑低傳統產業營收表現，但受惠各國陸續重啟經濟，各產業減幅均較上季明顯收斂，加上遠距服務及宅經濟需求持續升溫，激勵資訊電子產業營收攀高，抵銷部分減幅。

就行業別觀察，則以電子零組件業表現最亮眼，年增11.7%，營收創歷年同季新高，主因5G、高效能運算、物聯網等新興應用持續推展，以及陸廠在美國禁令生效前的急單挹注，帶動晶圓代工及IC設計業者營收創高，液晶面板、記憶體及主機板等業者亦受惠遠距應用與宅經濟商機持續發酵，銷售同步成長。

展望未來，經濟部統計處指出，進入歐美年終購物旺季，消費性電子新品接續上市，新興科技應用蓬勃發展，遠距商機需求延續，將持續挹注資訊電子產業營收成長，此外，國際原物料價格逐漸回溫，傳統產業營收可望緩步走升，只是新冠肺炎疫情以及美中貿易紛爭等不確定性因素，仍將持續影響我國製造業營收表現。

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