聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞金局爆弊 勞部擬提高抽查、禁買興櫃股

聯合報 / 記者葉冠妤／台北報導

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉嫌炒股，外傳他指示下屬買進特定股票，目前檢廉已全面過濾游十多年來經手股票。勞動部長許銘春昨受訪表示，目前已請勞金局檢討內控及外部監督機制，研擬將查核員工的比率恢復至一成四，並禁止勞金局人員進行興櫃股票交易。

勞動基金運用局是在今年初內部例行性查核，發現游迺文涉有異常投資情形，亦即在上班時間買賣興櫃股票，隨即通報勞動部，並立即將該員調離主管職務，且主動移送廉政署偵辦，日前遭法院裁定羈押禁見，現檢調調查涉嫌收賄，操控特定公司股價。

許銘春昨出席「二○二○國家人才發展獎」頒獎典禮。她說，案件還在偵辦當中，有些事情需透過偵查才會更加明朗，勞動部現階段會配合調查，其他部分則暫時不便多說。

目前勞金局有一百廿多人簽有自律公約，每年進行例行性抽查，但各界關注往年抽查率原為一成四，近年卻降到一成，許銘春則強調，這次是勞動部主動發現疑似不法行為，也已要求勞金局就內控機制與外部監督進行檢討。

她說，目前除研擬將員工抽檢比率從現行一成恢復到從前的一成四，也擬將禁止興櫃股票交易列入自律公約，其他部分也正在詳細盤點中。除了檢討內控，外部監督機制正在檢討、研議當中，勞動部會從加強內控、外部監督，讓機制更完整。

對於勞金局長蔡豐清自請處分一事，許銘春重申，傳弊第一時間蔡已表達深感痛心，並以督導不周為由自請處分，但她認為，必須先等偵辦結果出來後，再釐清責任，「等檢察官偵辦結果，我會處理。」

延伸閱讀

移工宿舍管理差 勞動部長：今天完成醫管公司清查

勞動部證實 勞金局長自己撤「游迺文調職」公文

勞金局涉貪案 向上究責

聯合報黑白集／許銘春在說什麼

相關新聞

勞金局爆弊 勞部擬提高抽查、禁買興櫃股

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉嫌炒股，外傳他指示下屬買進特定股票，目前檢廉已全面過濾游十多年來經手股票。勞動部長許銘春昨受訪表示，目前已請勞金局檢討內控及外部監督機制，研擬將查核員工的比率恢復至一成四，並禁止勞金局人員進行興櫃股票交易。

中科台中園區擴建環差案 一次成功闖關環評大會

環評大會今天審查中科台中園區擴建用地環差，環評委員關切當地女性全癌症發生率有提升趨勢，但中部科學園區管理局表示，該區排放...

渣打估明年台灣經濟成長率3.3% 留意科技業動能衰退

渣打銀行今發布明年台灣經濟展望，預估台灣明年GDP成長率可達3.3%，並預估央行明年貨幣政策上不會有太大變動，不會升息或...

店家自主標示「台灣豬」王美花：有助提升台灣產品價值

因應萊豬進口，政府規定自明年1月1日起店家、攤商必須標示豬肉原產地，以保障民眾知的權利以及選擇的自由。為此，經濟部長王美...

台美經濟繁榮夥伴對話啟動 王美花：七小組已展開討論

美國總統當選人拜登的對外經貿政策急凍，各界憂心，國人也關心，即便台灣明年元旦起開放萊豬進口，台美經貿談判會不會仍是一場空...

影／勞金局弊案 勞長：提高抽查比率、禁交易興櫃股

今有周刊報導指出，勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文炒指示下屬買進百貨龍頭遠東百貨公司股票，更直接跳過下屬致電券...

星展估明年經濟成長率4.2% 為何渣打認為只有3.3%？

主計總處預測明年台灣經濟成長率為3.83%，渣打銀行與星展銀行今天均舉行2021經濟展望，其中渣打預測台灣明年經濟成長率...

台電興達燃氣機組添生力軍 2024年起陸續上線

台電於今（9）日上午在台電大樓舉辦「興達電廠燃氣機組」簽約儀式，由台電董事長楊偉甫與奇異公司GE燃氣發電亞太區總裁 Mr...

六大電源開發計畫有三個卡關？台電董座：僅一電廠受阻

關於經濟部能否拚年底前提出「十年長期電力供應計畫」的最新說明，經濟部長王美花今（9）日未鬆口，她僅表示一直都在進行滾動式...

數位藝FUN券已使用金額9.2億元 有數萬人仍未領券

文化部發行的「藝FUN券」，截至7日止，數位券使用金額約新台幣9.2億元、使用率達7.7成；紙本券使用金額近2.2億元，...

星展馬鐵英：半導體需求加持 台灣明年「開根號復甦」

星展集團資深經濟學家馬鐵英今（9）日指出，台灣2021年將從「V型復甦」轉向「開根號復甦」，樂觀看待台灣2021年GDP...

令人不安的「強復甦」！你的新台幣荷包能否強強滾？

伴隨近期各國疫苗開發喜訊不斷，疫後的「曙光」日漸明朗。展望2021年，法人普遍預期全球經濟將迎來多年未見的「強勢復甦」；然而，在這條「V型」的復甦旅程即將開展之際，許多專家仍感不安，因為對疫情再起的恐懼依舊，因為疫苗配送與施打的障礙重重。

熱門新聞

打炒房風暴 房地交易面臨斷頭

打炒房引爆點竹北樂觀、台中喊慘 專家看法相反

建商「會痛」 房價有望下修

房價漲都因剛性需求？學者：打炒房是照妖鏡

實價登錄3.0 規範紅單轉讓

又有「叛將」？台積電不回應 網酸：赴陸工作等於叛國嗎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。