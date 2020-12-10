勞金局爆弊 勞部擬提高抽查、禁買興櫃股

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉嫌炒股，外傳他指示下屬買進特定股票，目前檢廉已全面過濾游十多年來經手股票。勞動部長許銘春昨受訪表示，目前已請勞金局檢討內控及外部監督機制，研擬將查核員工的比率恢復至一成四，並禁止勞金局人員進行興櫃股票交易。

勞動基金運用局是在今年初內部例行性查核，發現游迺文涉有異常投資情形，亦即在上班時間買賣興櫃股票，隨即通報勞動部，並立即將該員調離主管職務，且主動移送廉政署偵辦，日前遭法院裁定羈押禁見，現檢調調查涉嫌收賄，操控特定公司股價。

許銘春昨出席「二○二○國家人才發展獎」頒獎典禮。她說，案件還在偵辦當中，有些事情需透過偵查才會更加明朗，勞動部現階段會配合調查，其他部分則暫時不便多說。

目前勞金局有一百廿多人簽有自律公約，每年進行例行性抽查，但各界關注往年抽查率原為一成四，近年卻降到一成，許銘春則強調，這次是勞動部主動發現疑似不法行為，也已要求勞金局就內控機制與外部監督進行檢討。

她說，目前除研擬將員工抽檢比率從現行一成恢復到從前的一成四，也擬將禁止興櫃股票交易列入自律公約，其他部分也正在詳細盤點中。除了檢討內控，外部監督機制正在檢討、研議當中，勞動部會從加強內控、外部監督，讓機制更完整。

對於勞金局長蔡豐清自請處分一事，許銘春重申，傳弊第一時間蔡已表達深感痛心，並以督導不周為由自請處分，但她認為，必須先等偵辦結果出來後，再釐清責任，「等檢察官偵辦結果，我會處理。」