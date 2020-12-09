旱情未解 澎湖水情提醒轉綠燈

旱災中央災害應變中心今（9）日舉行第4次工作會報。雖然北部連日大雨，但中南部仍水情吃緊，然而中央氣象局預測至明年5月底前降雨可能偏少，澎湖地區目前水庫蓄水率偏低，中心經研商自即日起澎湖地區調整為水情提醒綠燈。

另外，桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南地區水庫蓄水率偏低，除已實施自來水減壓供水黃燈外，水利署、台水公司、科技部、工業局及加工出口區管理處近期將針對使用自來水每日1,000度以上工業大用水戶，進行現地專案節水輔導，以達節水7%為目標。

經濟部長王美花表示，未來一周中南部仍有局部降雨機率，考量往例台中以北灌區育苗期約在1月上旬，將持續監控水情滾動檢討明年一期稻作供灌策略，並於下次工作會報提案討論。

王美花要求，水情燈號為黃燈縣市政府成立抗旱專區，通知各大飯店、百貨公司及遊樂園區等用戶加强節約用水，停止以自來水作為噴水池、澆灌及牆面清洗等使用，同時輔導廠商及業者善加利用自有地下水源，以水資源回收中心放流水作為次級水使用。

王美花也指示，亁旱期間免除台水公司大戶契約用水量收費限制，並以實際用水量計價收費，期能輔導廠商、業者優先使用自有地下水，以降低自來水使用量。最後，由於旱象持續，大部分水庫水位偏低，為清淤最適時機，經濟部要求水利署督導各水庫加強清淤工作，並與氣象單位評估把握降雨機會辦理人工增雨作業。