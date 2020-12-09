經濟部六大發電計畫半數延宕？台電：除台中其他無卡關

「興達電廠燃氣機組」今（9）日簽約，預計於2024年起陸續上線，不過台中兩部燃氣機組由於還在台中市政府卡關，本次沒有一併簽約，也讓外界擔憂經濟部「六大發電計畫」延宕，可能影響未來供電。對此，台電董事長楊偉甫表示，「六大發電計畫」目前除了台中電廠還在審議之外，其他都沒有卡關問題。

「六大發電計畫」中，包括興達電廠燃氣機組因環評延宕、台中電廠在地方政府卡關、以及協和電廠環評疑慮，也就是說有一半的計畫都受阻，更占台電總裝置裝置近兩成，令人擔憂未來供電狀況。

楊偉甫說明，北、中、南都有燃氣電廠新增計畫，首先，南部興達電廠今日簽約主設備機組，前期工程已經在施工中，並沒有卡關問題。大潭電廠的七、八、九號機，共三部機組進行中，過去曾因疫情，技術人力出現缺工問題，目前都已克服，並繼續施工中。施工中的電廠都會努力如期完工。

不過，唯一還沒有獲得施工許可的就是預計2024年完成的台中電廠，楊偉甫表示，中市府要求進行都市設計審議，包括審視廢水排水計畫等，會密集和地方政府溝通，希望盡快取得相關證照，在明年上半年程序完成後開始施工。

楊偉甫指出，目前這些計畫都如期進行，但是台電對於電力缺口，也有很多不同調度方式來滿足電力需求，不會有供電問題。