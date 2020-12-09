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管理與薪水卡關！超過7成主管明年想跳槽

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

104人力銀行統計，12月工作機會數回升至70.7萬個，創今年新高，連續兩個月超越去年同期，104人力銀行也發現，雖然增加的工作數以「非主管」職缺為主，但在2021年掀起了中高階經理人卡位戰。

104獵才顧問觀察中高階人才趨勢，近期針對全台經理人進行網路調查，發現74%的受訪經理人蠢蠢欲動，19%已投遞履歷或進到面試階段，高階主管的行動力最強。104獵才招聘事業群獵才顧問處協理王郁琳分析經理人想異動的原因，將近五成的高階經理人「營運管理上遇到瓶頸」，近六成的中階及基層主管想突破「薪資停滯」。

104獵才顧問於今年9月30日到10月21日針對全台中高階經理人進行「2021全台經理人職涯動向」網路調查，回收1,833份有效樣本，95%信心水準下，估計誤差±2.33個百分點。高階包括CEO、總經理、執行長副總、協理、處長等，中階如副理、經理、資深經理等，基層主管如課長、主任等。

結果顯示，高達74%的填答者具轉職念頭，有19%已成功轉職或已進行投遞履歷面談。王郁琳分析，2020年景氣持續受疫情影響，轉換跑道的經理人在工作內容與條件上做了不少讓步，企業不妨在春燕來前積極攬才。

根據統計，經理人目前工作最需突破的三大挑戰，包括薪資停滯（占54%）、團隊戰力／績效有待提升（占43%），以及營運管理陷入瓶頸（占41%），三項占比都超過四成。近五成高階主管最大挑戰是營運管理陷入瓶頸，基層和中階主管則是薪資停滯。

薪資 人力銀行

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