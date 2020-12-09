益張傳統旺季加持 Q4營收有望再創今年新高

全球商用置物設備大廠益張（8342）進入傳統出貨旺季，法人估，在高毛利的醫療照護及倉儲物流等應用產品銷售持續暢旺，以及美國目標客戶轉單效益帶動下，第4季單季營收有機會再創今年新高。

法人表示，益張今年在北美OEM品牌新客戶訂單開始挹注，日商與英國新客戶也正式下單帶動下，營運回到成長軌道，加上業外處分土地貢獻0.72億元獲利，每股稅後純益上看5.5元以上。

益張今（9）日受邀參加台新證券舉辦的法人說明會，說明營運成長及明年展望。益張自結11月合併營收1.28億元，月增10.9%、年增2.7%；累計前11月合併營收13.98億元、年增25.7%。

益張不諱言，毛利部分雖受美元匯率貶值干擾，近期毛利率有所下降，但因原物料備貨時程掌控得宜，影響性仍控制在可承受範圍狀況。

業外則有承受美元匯率貶值認列匯兌損失，但影響金額亦不大，因此全年整體獲利數字仍會較去年有所成長；再加上處分嘉義縣大埔美工業園區不動產，過戶進度順利，預估可如期於第4季入帳認列，因此呈現本業及業外獲利皆美狀況。

益張指出，近二年因為歐、美、日等國對中國持續採取防範措施，這些先進國家的國際品牌客戶，與益張合作的開發案件呈現穩健增加趨勢。

除了外部機會增加，益張在內部效益提升也大有所成，有效提升大型開發案報價競爭力。展望明年，已有幾家進入樣品確認階段，同時原本歐盟客戶的商店展示用台車，也開始加大需求訂單，因此樂觀看待明年營收仍可持穩成長。