Google統計2020關鍵字 美選、肺炎最強

Google 今（9）日公布台灣 2020 年度搜尋排行榜 （Year in Search）， 顯示出過去一年搜尋量快速竄升的關鍵字。今年受到 COVID-19 爆發、國內外大選等重大事件影響，全球政治、疫情議題引起台灣網友廣泛且高度的關切，「美國總統大選」及「武漢肺炎」分別獲得關鍵字總榜及快速竄升議題的第一、二名；衍生的關鍵字亦在不同類別排行榜中皆佔有不少席次，且橫跨範圍和集中程度都有比往年更勝之勢，連網友用來搜尋解答的「如何」、「怎麼」及首度公布的「什麼」關鍵字排行榜中，也不乏政治、疫情相關主題的討論。

Google表示，台灣網友關心全球政經局勢，「美國總統大選」成為年度快速竄升關鍵字第一名，「川普」名列第九，登上快速竄升人物排行榜第一名。而 COVID-19疫情持續影響經濟與各項政策，除了「武漢肺炎」獲得總榜第二名外，各級政府機關隨之推出的經濟振興方案，如「動滋券」、「藝FUN券」也分佔第三、六名。

Google發現，因疫情下各級政府機關推動各種振興及補助政策，包含振興三倍券、紓困補助、動滋券、藝FUN券和農遊券，相關的申請方式或用法都引起網友熱搜；防疫相關的口罩購買、酒精稀釋方法等，也是網友們特別想獲取進一步資訊的主題。台灣網友習慣透過「如何」、「怎麼」關鍵字，搜尋各式各樣疑難雜症的相關資訊，詢問各種方案細節的問題也特別多。