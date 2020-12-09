快訊

偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

美威州空軍國民兵F-16戰機驚傳墜毀 飛行員生死未卜

Google統計2020關鍵字 美選、肺炎最強

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

Google 今（9）日公布台灣 2020 年度搜尋排行榜 （Year in Search）， 顯示出過去一年搜尋量快速竄升的關鍵字。今年受到 COVID-19 爆發、國內外大選等重大事件影響，全球政治、疫情議題引起台灣網友廣泛且高度的關切，「美國總統大選」及「武漢肺炎」分別獲得關鍵字總榜及快速竄升議題的第一、二名；衍生的關鍵字亦在不同類別排行榜中皆佔有不少席次，且橫跨範圍和集中程度都有比往年更勝之勢，連網友用來搜尋解答的「如何」、「怎麼」及首度公布的「什麼」關鍵字排行榜中，也不乏政治、疫情相關主題的討論。

Google表示，台灣網友關心全球政經局勢，「美國總統大選」成為年度快速竄升關鍵字第一名，「川普」名列第九，登上快速竄升人物排行榜第一名。而 COVID-19疫情持續影響經濟與各項政策，除了「武漢肺炎」獲得總榜第二名外，各級政府機關隨之推出的經濟振興方案，如「動滋券」、「藝FUN券」也分佔第三、六名。

Google發現，因疫情下各級政府機關推動各種振興及補助政策，包含振興三倍券、紓困補助、動滋券、藝FUN券和農遊券，相關的申請方式或用法都引起網友熱搜；防疫相關的口罩購買、酒精稀釋方法等，也是網友們特別想獲取進一步資訊的主題。台灣網友習慣透過「如何」、「怎麼」關鍵字，搜尋各式各樣疑難雜症的相關資訊，詢問各種方案細節的問題也特別多。

疫情 Google

延伸閱讀

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

Google旅遊深入分析工具 協助觀光業者打造合適旅遊方案

Google、三星望塵莫及？蘋果可能推出結合軟硬體產品的訂閱方案

Google列年度「最佳科技禮物」 台產品奪第一名讓網友超訝異

相關新聞

星展估明年經濟成長率4.2% 為何渣打認為只有3.3%？

主計總處預測明年台灣經濟成長率為3.83%，渣打銀行與星展銀行今天均舉行2021經濟展望，其中渣打預測台灣明年經濟成長率...

渣打估明年台灣經濟成長率3.3% 留意科技業動能衰退

渣打銀行今發布明年台灣經濟展望，預估台灣明年GDP成長率可達3.3%，並預估央行明年貨幣政策上不會有太大變動，不會升息或...

店家自主標示「台灣豬」王美花：有助提升台灣產品價值

因應萊豬進口，政府規定自明年1月1日起店家、攤商必須標示豬肉原產地，以保障民眾知的權利以及選擇的自由。為此，經濟部長王美...

台美經濟繁榮夥伴對話啟動 王美花：七小組已展開討論

美國總統當選人拜登的對外經貿政策急凍，各界憂心，國人也關心，即便台灣明年元旦起開放萊豬進口，台美經貿談判會不會仍是一場空...

影／勞金局弊案 勞長：提高抽查比率、禁交易興櫃股

今有周刊報導指出，勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文炒指示下屬買進百貨龍頭遠東百貨公司股票，更直接跳過下屬致電券...

台電興達燃氣機組添生力軍 2024年起陸續上線

台電於今（9）日上午在台電大樓舉辦「興達電廠燃氣機組」簽約儀式，由台電董事長楊偉甫與奇異公司GE燃氣發電亞太區總裁 Mr...

六大電源開發計畫有三個卡關？台電董座：僅一電廠受阻

關於經濟部能否拚年底前提出「十年長期電力供應計畫」的最新說明，經濟部長王美花今（9）日未鬆口，她僅表示一直都在進行滾動式...

數位藝FUN券已使用金額9.2億元 有數萬人仍未領券

文化部發行的「藝FUN券」，截至7日止，數位券使用金額約新台幣9.2億元、使用率達7.7成；紙本券使用金額近2.2億元，...

星展馬鐵英：半導體需求加持 台灣明年「開根號復甦」

星展集團資深經濟學家馬鐵英今（9）日指出，台灣2021年將從「V型復甦」轉向「開根號復甦」，樂觀看待台灣2021年GDP...

令人不安的「強復甦」！你的新台幣荷包能否強強滾？

伴隨近期各國疫苗開發喜訊不斷，疫後的「曙光」日漸明朗。展望2021年，法人普遍預期全球經濟將迎來多年未見的「強勢復甦」；然而，在這條「V型」的復甦旅程即將開展之際，許多專家仍感不安，因為對疫情再起的恐懼依舊，因為疫苗配送與施打的障礙重重。

下屬低點買股被砲轟 包不住勞動基金異常炒遠百之火

游在上班時間令下屬在高點買進遠百股票，直接開出24.75元買進的價位，並要在開盤及盤中下單，未料屬下未聽令以低點買進，讓股價下滑，令游大怒，並跳過下屬直接向電券商下單逾百張遠百股票；之後勞動部才接獲檢舉，讓弊案曝了光。

兩岸企業家峰會 台灣會場企業大老雲集

今年的兩岸企業家峰會於昨今兩日以視訊方式舉行。今日舉行開幕式，台灣的會場企業大老雲集，約有近200人與會，值得注意的是，...

熱門新聞

打炒房風暴 房地交易面臨斷頭

建商「會痛」 房價有望下修

金管會將開放國人定期定額買美股 有助央行阻升新台幣

聯電11月營收 意外下滑

房價漲都因剛性需求？學者：打炒房是照妖鏡

實價登錄3.0 規範紅單轉讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。