快訊

偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

美威州空軍國民兵F-16戰機驚傳墜毀 飛行員生死未卜

渣打：疫苗刺激經濟 2021全球GDP成長率反彈至4.8％

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

渣打集團發布2021年全球暨台灣經濟展望，指出明年重點仍無法避免地聚焦在疫情的衝擊。各國政府與企業在過去一年承受重大傷害，經濟的復甦之路可能耗時數年。隨著疫苗研發的正面進展，有效提振市場信心並刺激經濟復甦，渣打預期2021年全球GDP成長率可望達4.8%。

渣打集團指出，在未來幾周內，預期將有更多疫苗取得正式核准，渣打集團預估疫苗將在明年第一季正式推出，並且在第三季進行大規模人口施打。然而，近來美國與歐洲部分地區持續出現新增病例，因此在明年第一季，維持社交距離與封鎖措施仍不會全面解除，但疫苗對經濟表現的加持效果，與經濟復甦效益可能要等到2021下半年才能有效展現。

疫苗推出與普遍施打也代表觀光旅遊可能重啟，對經濟復甦帶來正面消息。渣打集團預期全球GDP成長率將從今年的-3.8%大幅反彈，在2021年達到4.8%的全球GDP成長率。儘管4.8%的GDP成長率已經明顯優於全球過去10年來的平均表現，但明年的景氣復甦仍不足以完全彌補疫情帶來的傷害，以歐洲和跟印度為例，要回到疫情前（2019年）的GDP表現，至少需要等到2022年。

儘管G3經濟體（美國、日本和歐元區）明年都將展現反彈動能，但影響全球經濟復甦的關鍵仍在亞洲地區，尤其是中國及印度，中國可望將延續復甦動能，渣打集團預期2021年中國GDP成長率可望達8.0%。

渣打集團指出，全球經濟表現將在2022年恢復正常化，回到4.0%的全球GDP成長率，接近過去10年全球GDP平均成長率3.7%。在全球經濟重回更強健穩固的基礎之前，預期全球各國央行將維持寬鬆政策。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，中美貿易持續緊張，以及全球供應鏈分散佈局的趨勢，企業逐漸由中國移轉至其他地區，預期明年台灣經濟（尤其是科技業）可望持續受惠於資金回流。同時，全球主要市場在疫情過後重新開放與原物料價格反彈，對於台灣的紡織、橡膠或塑膠等非科技業的出口表現則是利多，預估2021年台灣GDP成長率可達3.3%。

符銘財指出，影響台灣2021表現的主要動能仍來自全球經濟需求復甦與反彈，台灣將會聚焦在維持市場流動性，並提供振興或支援給受疫情衝擊較大的產業，而疫苗問世與施打，對於提振市場信心與整體經濟表現也有雙重助益。

然而，台灣經濟發展過度集中科技業則是一項必須關注的風險，科技業目前占台灣出口比重近60％，占GDP 約29％。近來相關數據顯示，半導體設備的進口已呈現下滑，必須持續留意對2021年台灣經濟的影響。此外，今年某些大環境特定因素推升科技業表現，例如遠距工作的需求，為趕在美國大限前出貨的科技產品急單，以及企業在解封後積極重建庫存的「預防性」訂單，上述情境在2021年重演的可能性偏低，這也考驗科技業如何維持成長動能。

GDP 渣打銀行 科技業

延伸閱讀

大馬亞航執行長：入境須接種疫苗將成亞洲趨勢

富裕國家囤積全球逾半疫苗 貧國恐「無劑」可施

考量三大原因 渣打估台灣明年經濟成長率3.3%

星展估明年經濟成長率4.2% 為何渣打認為只有3.3%？

相關新聞

星展估明年經濟成長率4.2% 為何渣打認為只有3.3%？

主計總處預測明年台灣經濟成長率為3.83%，渣打銀行與星展銀行今天均舉行2021經濟展望，其中渣打預測台灣明年經濟成長率...

渣打估明年台灣經濟成長率3.3% 留意科技業動能衰退

渣打銀行今發布明年台灣經濟展望，預估台灣明年GDP成長率可達3.3%，並預估央行明年貨幣政策上不會有太大變動，不會升息或...

店家自主標示「台灣豬」王美花：有助提升台灣產品價值

因應萊豬進口，政府規定自明年1月1日起店家、攤商必須標示豬肉原產地，以保障民眾知的權利以及選擇的自由。為此，經濟部長王美...

台美經濟繁榮夥伴對話啟動 王美花：七小組已展開討論

美國總統當選人拜登的對外經貿政策急凍，各界憂心，國人也關心，即便台灣明年元旦起開放萊豬進口，台美經貿談判會不會仍是一場空...

影／勞金局弊案 勞長：提高抽查比率、禁交易興櫃股

今有周刊報導指出，勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文炒指示下屬買進百貨龍頭遠東百貨公司股票，更直接跳過下屬致電券...

台電興達燃氣機組添生力軍 2024年起陸續上線

台電於今（9）日上午在台電大樓舉辦「興達電廠燃氣機組」簽約儀式，由台電董事長楊偉甫與奇異公司GE燃氣發電亞太區總裁 Mr...

六大電源開發計畫有三個卡關？台電董座：僅一電廠受阻

關於經濟部能否拚年底前提出「十年長期電力供應計畫」的最新說明，經濟部長王美花今（9）日未鬆口，她僅表示一直都在進行滾動式...

數位藝FUN券已使用金額9.2億元 有數萬人仍未領券

文化部發行的「藝FUN券」，截至7日止，數位券使用金額約新台幣9.2億元、使用率達7.7成；紙本券使用金額近2.2億元，...

星展馬鐵英：半導體需求加持 台灣明年「開根號復甦」

星展集團資深經濟學家馬鐵英今（9）日指出，台灣2021年將從「V型復甦」轉向「開根號復甦」，樂觀看待台灣2021年GDP...

令人不安的「強復甦」！你的新台幣荷包能否強強滾？

伴隨近期各國疫苗開發喜訊不斷，疫後的「曙光」日漸明朗。展望2021年，法人普遍預期全球經濟將迎來多年未見的「強勢復甦」；然而，在這條「V型」的復甦旅程即將開展之際，許多專家仍感不安，因為對疫情再起的恐懼依舊，因為疫苗配送與施打的障礙重重。

下屬低點買股被砲轟 包不住勞動基金異常炒遠百之火

游在上班時間令下屬在高點買進遠百股票，直接開出24.75元買進的價位，並要在開盤及盤中下單，未料屬下未聽令以低點買進，讓股價下滑，令游大怒，並跳過下屬直接向電券商下單逾百張遠百股票；之後勞動部才接獲檢舉，讓弊案曝了光。

兩岸企業家峰會 台灣會場企業大老雲集

今年的兩岸企業家峰會於昨今兩日以視訊方式舉行。今日舉行開幕式，台灣的會場企業大老雲集，約有近200人與會，值得注意的是，...

熱門新聞

打炒房風暴 房地交易面臨斷頭

建商「會痛」 房價有望下修

金管會將開放國人定期定額買美股 有助央行阻升新台幣

聯電11月營收 意外下滑

房價漲都因剛性需求？學者：打炒房是照妖鏡

實價登錄3.0 規範紅單轉讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。