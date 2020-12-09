渣打估明年台灣經濟成長率3.3% 留意科技業動能衰退

渣打銀行今發布明年台灣經濟展望，預估台灣明年GDP成長率可達3.3%，並預估央行明年貨幣政策上不會有太大變動，不會升息或降息，最快也要等到2022年才可能所動作。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，預估今年台灣GDP成長率有機會到2%，明年台灣GDP成長率則預估可達3.3%，尤其3%到4%是基本盤，最差不會低於3%，但是否會超過4%，關鍵是全球經濟復甦時間點跟力度，同時還要看後續半導體跟資通訊產業發展。

符銘財指出，影響台灣明年表現的主要動能仍來自全球經濟需求復甦與反彈，台灣將會聚焦在維持市場流動性，並提供振興或支援給受疫情衝擊較大的產業，而疫苗問世與施打，對於提振市場信心與整體經濟表現也有雙重助益。

然而，台灣經濟發展過度集中科技業則是一項必須關注的風險，科技業目前占台灣出口比重近60%、占GDP約29%，去年到今年台灣經濟成長很大一部分是半導體跟資通訊。但近期相關數據顯示，半導體設備的進口已呈現下滑，半導體設備又跟投資有關，除非明年看到很大的投資計畫，否則在基期高的情況下，明年投資會稍微衰退。

資通訊部分，今年是因為大量在家工作，資通訊產品需求高，但明年會開始有點趨緩。符銘財表示，今年是大環境特定因素推升科技業表現，例如遠距工作的需求，為趕在美國大限前出貨的科技產品急單，以及企業在解封後積極重建庫存的「預防性」訂單，上述情境在明年重演的可能性偏低，這也考驗科技業如何維持成長動能。

此外，符銘財也預估台灣央行在明年貨幣政策上不會有太大改變，不至於升息或降息。他說，現在因為油價，短期看到通膨數字在升高，但不是因需求上來帶動的長期通膨壓力，央行並沒有急迫性要進行干預。

同時，全球也面臨一樣的狀況，通膨沒有太大疑慮下，全球央行會持續寬鬆，台灣央行更沒有壓力要去調整，同時台灣經濟沒有嚴重衰退，經濟仍呈現正成長，沒有必要進一步做寬鬆，也沒有長期通縮的風險。符銘財認為，央行現在最好的做法，就是將利率維持穩定，後續再看全球通膨狀況，反映到國內，再做政策上的改變，會是較好的選擇。

針對明年的經濟風險，符銘財表示，需要留意三風險：第一，疫情還是明年重要變數，雖然目前發展看起來都是正面，預估疫苗將在明年第一季正式推出，且在第三季進行大規模人口施打開始接踵，接踵後疫苗是否產生變化，病毒是否變異，疫苗的變數是否可能拖延景氣復甦值得關注。

第二，雖然美國總統大選落幕，但美中關係仍緊張，或許不會惡化，但預估不會有很大幅度改善；第三，因疫情跟中美問題，台灣供應鏈已產生根本上的變化，國際上已有兩條平行供應鏈的情況發生，台灣如何在平行供應鏈上找到基礎，是很重要的變數，甚至是明、後年都要持續關注。