美國稅務作業塞車 綠卡人士退稅要再等等

今年新冠肺炎疫情肆虐，許多持有綠卡的美籍台人，退稅權益也因此受到影響，資誠聯合會計師事務所今（9）日表示，由於美國稅務工作延宕，包括退稅款及紓困金等發放作業，可能都會延後到明年初才能完成。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，跟美國本土人士習慣網路報稅，而台灣大多數綠卡人士並非如此，長期以來仍習慣採行紙本申報，今年在疫情的影響之下，領取退稅的期程可能將延宕不少，甚至等到明年初才會拿到退稅款項。

根據過往申報經驗，蘇宥人指出，如果採行紙本申報，大約需要六周才能拿到退稅，但採行網路申報，取得退稅的時間，大約為三周，紙本申報的退稅期程，相當於網路申報的兩倍，就連美國國稅局網站也都明示，呼籲納稅人以及稅務專員善用電子申報，除呼應保持社交距離之口號以外，還能加速申報、退稅及付款等流程。

由於習慣紙本申報的關係，蘇宥人表示，最近觀察到許多綠卡人士，仍在持續等待好幾個月前申請的退稅；不過好消息是，美國國稅局在退稅的延宕期間內，將會連同利息一同支付給納稅人。

蘇宥人指出，目前美國國稅局仍有數百萬份等待處理、正在處理中的稅報資料，近期甚至為此增派數萬人，在周末也不斷輪班及加班，為民眾處理退稅與發放紓困金支票等作業。