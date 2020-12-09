台美經濟繁榮夥伴對話啟動 王美花：七小組已展開討論

美國總統當選人拜登的對外經貿政策急凍，各界憂心，國人也關心，即便台灣明年元旦起開放萊豬進口，台美經貿談判會不會仍是一場空？對此，經濟部長王美花今（9）日表示，台美已經簽署「台美經濟繁榮夥伴對話」MOU，此對話下設七個工作小組，目前各小組各自都有在做溝通討論。

王美花指出，幕僚單位都有在統籌下次討論的議題與時程等等，各小組不僅已展開討論，並保持例行性的聯繫。

王美花強調，這是一個相當具機制面的平台，讓台美可以就經濟主題和產業經貿合作，進行非常活絡且廣泛的討論，並促進相關合作。

七個小組則包括：科學與技術、5G及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查及全球健康安全議題進行討論。