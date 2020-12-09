CDP評比 世界先進連兩年獲A¯等級
世界先進（5347）今（9）日宣布，獲得2020年國際碳揭露平台（Carbon Disclosure Project; CDP）評比的A¯等級，並在所屬的「電機及電子設備」（Electrical & Electronic Equipment）類別中名列全球前26%的「領導」等級，表彰已開始實施當前最可行的技術，以實際行動減少溫室氣體排放，對當前的氣候變遷議題做出實質貢獻。
世界先進財務長黃惠蘭表示，「自2012年成立跨組織的企業社會責任委員會開始推動企業社會責任以來，在企業永續方面的長期努力，已逐漸看到成果。除了連續兩年獲得CDP的A¯ 級評比外，近年來在幾項國際ESG揭露的評比中，也獲得外界給予優於同業平均的佳績，代表對企業永續的投入獲得肯定。會持續推動企業永續，並透過資訊揭露，讓利害關係人更了解公司的永續承諾與作為」。
今年全球共有9,617家企業參與CDP。世界先進因應國際趨勢，自2014年起開始參與CDP，今年與去年已連續兩年獲得A¯ 級評比。今年在「商業策略與財務規劃」（Business Strategy & Financial Planning）、「價值鏈議合」（Value Chain Engagement）、「公司治理」 （Governance）與「範疇三碳資訊揭露」 （Scope 3 Emissions）等項目上都獲得最高等級的A級評比，及在「風險管理流程」（Risk Management Processes）項目上獲得A¯ 級評比，肯定公司在上述五個領域中表現優異，領先同業。
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