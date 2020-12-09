六大電源開發計畫有三個卡關？台電董座：僅一電廠受阻

關於經濟部能否拚年底前提出「十年長期電力供應計畫」的最新說明，經濟部長王美花今（9）日未鬆口，她僅表示一直都在進行滾動式檢討，最近也密集討論中。此外，針對外傳經濟部六大發電計畫有三方案卡關，王美花則表示，確實有一些相關建照必須跟地方政府溝通，已請台電展開溝通，盼能盡快取得證照開工，經濟部的立場就是在確保穩定供電和環保議題的情況下，來推進能源相關計畫。

台電董事長楊偉甫則進一步說明，台電在北部大潭、中部台中及南部興達3座電廠都有燃氣機組建置計畫，其中今日簽約的南部興達電廠本身前期作業已經施工，沒有卡關問題，而北部大潭電廠的7、8、9號機組的新增擴建作業，先前受到疫情影響，技術人力缺工的問題已經克服，目前持續施工。

楊偉甫坦言，唯一受到阻力的是台中電廠。楊偉甫指出，台中電廠目前是遇到台中市政府要求進行都市設計審議，還有一些廢水的排水計畫，目前市政府在審議當中。

楊偉甫表示，希望台中市政府能夠協助，在這些程序完成後讓台電能在明年上半年開始施工，對未來供電估計就沒有太大影響。

而關於可能的電力缺口部分，楊偉甫強調，原先就有不同調度方式，台電公司會隨著進度的狀況，用當時最好的機組來滿足電力需求。