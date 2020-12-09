台電興達添燃氣機組生力軍 2026年成潔淨能源模範電廠

為達成穩定供電與環境保護的雙重目標，台電公司今（9）日舉行「興達電廠燃氣機組」簽約儀式，此為「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組工程」的一部分，台電規劃於興達與台中電廠分別新設3部及2部先進複循環天然氣機組，工程由世界三大氣渦輪機製造廠商之一的美商奇異公司，與台灣中鼎公司攜手承攬，決標金額折合新台幣約1,000億元，總裝置容量約650萬瓩，可挹注電力系統約16.24%的供電能力。

今日的簽約儀式由台電董事長楊偉甫與奇異公司GE燃氣發電亞太區總裁 Mr.Ramesh Singaram 、中鼎公司董事長楊宗興共同簽署，並有經濟部部長王美花、國營會執行長劉明忠及美國在台協會處長酈英傑等人共同見證。

台電指出，燃氣機組扮演不可或缺的關鍵角色，台電除如火如荼地進行大潭、通霄電廠等一連串擴建計畫，並加快腳步同時規劃興達、台中及協和電廠等複循環燃氣機組新建計畫。

台電進一步指出，興達電廠能率先完成簽約，感謝高雄市政府全力支持與協助，使新燃氣機組的前期工程順利於今年6月上旬進場施作，如依規劃時程完工上線，將可延續及精進高雄市的空品改善成果。另外，台中電廠2部新建燃氣機組雖然也在5部機組工程項目內，且已通過環評大會審查，但尚有都市設計審議、出流管制計畫書等，尚待台中市政府審查核定，故未能於此次共同辦理簽約儀式。

台電表示，興達電廠新的燃氣機組將於2024年接手上線，既有的燃煤1、2號機將於2023年底開始陸續除役，而3、4號燃煤機組則會先於2024年底轉為備用機組，於2025年底及2026年底陸續除役，屆時興達電廠將脫胎換骨，成為潔淨能源生力軍的模範電廠。

台電特別說明，燃氣機組是未來減煤減排等環保精進措施的重要推手。燃氣複循環發電機組為結合「氣渦輪機」及「蒸汽輪機」的發電方式，由氣渦輪機帶動發電機發電後，再利用氣渦輪機高溫排放之熱氣排入熱回收鍋爐，將爐水加熱產生蒸汽來推動蒸汽輪機，進行第二次發電。因此一部複循環燃氣機組的裝置容量雖然比燃煤機組高，但燃燒過程產生的溫室氣體與空氣汙染物卻較少。