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企業實施減班休息 應注意相關勞動法令保障勞工權益

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

因應各產業受「嚴重特殊傳染性肺炎」影響，導致事業單位需與勞工協商減少工時及減薪，而企業則有向當地勞政主管機關通報之責任，台北市勞動局局長陳信瑜為貼近企業需求，提供網路及郵寄兩種申辦方式，增加企業通報之便利性。

因目前疫情影響尚未趨緩，許多企業實施減少工時會有跨年度的情形，陳信瑜特別提醒事業單位及勞工朋友，依據勞動部今年9月7日發布公告，自2021年1月1日起，每月基本工資調整為新台幣2萬4,000元整，每小時基本工資調整為新台幣160元整，勞雇雙方要特別注意協商後的薪資亦不得低於基本工資，以免違反勞動法令並造成勞工權益受損。

此外，由於即將邁入2021年，陳信瑜也表示因為減班休息期間並不屬於常態性的工作情形，所以在計算勞工年度終結或契約終止前最近一個月所得之薪資時，如果恰巧遇到有實施減班休息的狀況，應往前以實施之前最近一個完整月份在正常工作時間下所領到的薪水來計算，以保障勞工的權益。

新台幣 基本工資 薪資

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