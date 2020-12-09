下屬低點買股被砲轟 包不住勞動基金異常炒遠百之火

勞動部勞動基金運用局國內投資組組長游迺文，因指示下屬代操券商下單特定公司股票，意圖拉抬股價，上(11)月月底被依貪汙罪聲請羈押禁見獲准，游迺文不服提抗告，台灣高等法院昨(８)日裁定駁回抗告，游迺文確定羈押禁見。今《鏡週刊》報導，游在下屬以低點買進遠百大量股票時竟飆罵，他早算好以勞動基金在什麼價位進場拉抬，中飽私囊，讓自己和家人過上月入10萬，卻能月繳20萬卡費的豪奢生活。

週刊報導，檢方調查，今年7月間，勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文與寶佳資產投資主管邱裕元，透過LINE約出吃飯；宴席上，邱裕元疑似請託游迺文買股，藉以拉抬特定股票，且目標為遠東百貨公司（2903）。

餐敘後，游在上班時間令下屬在高點買進遠百股票，直接開出24.75元買進的價位，並要在開盤及盤中下單，未料屬下未聽令以低點買進，讓股價下滑，令游大怒，並跳過下屬直接向電券商下單逾百張遠百股票；之後勞動部才接獲檢舉，讓弊案曝了光。

台北地檢署指揮廉政署，查獲游迺文不僅在上班時間買股，竟將手伸進攸關國人生活的勞保、勞退及國民年金共三大基金，以高達4兆元的勞動基金作為炒股抬轎的「本錢」，游迺文到案後避重就輕，遭檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，邱裕元則以30萬元交保。

游迺文買股後，成功拉抬遠百股價，當日收盤價即鎖在他指定的24.75元關卡。隔日開盤後，遠百股價上攻，成交量一路攀升，從每日約5百張直接成倍跳升至破千張，8月27日遠百股價為26元，成交量爆出8,466張，之後股價仍上揚，9月21日創下今年新高26.76元，成交量維持在4,150張，之後才開始下挫，成交量回到過去每天千張以下，於此之際，股民還一時相信是「大戶倒貨」。

週刊報導，游迺文月入10萬，但每月的卡費都在20萬元左右，並且有918萬存款。與妻子兩人到處交際應酬，靠著非法操控勞動基金炒股，過上豪奢的生活。