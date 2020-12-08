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重擲40億投資台中港 沃旭獲投資貢獻表揚獎

經濟日報 / 記者鍾泓良李珣瑛／即時報導
沃旭能源加碼投資台中港超過新台幣40億元，榮獲交通部頒發投資貢獻獎，由交通部長林佳龍（左）頒獎給台灣總經理汪欣潔。圖／沃旭能源提供
沃旭能源加碼投資台中港超過新台幣40億元，榮獲交通部頒發投資貢獻獎，由交通部長林佳龍（左）頒獎給台灣總經理汪欣潔。圖／沃旭能源提供

交通部今（8）日舉行2020年度招商大會，沃旭能源獲得「投資貢獻表揚獎」，是唯一獲得肯定的離岸風電能源企業。沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場，將是彰化外海首次建造的大規模遠岸離岸風場，台中港不僅將是離岸風場重件儲放及運送中心，也將在長達25至30年風場生命週期扮演重要角色。

沃旭能源2019年5月啟動離岸風電建置，至今已投資超過40億元在台中港相關建設，包括在台中港北方碼頭建造大彰化離岸風場運維中心，升級36及37號碼頭及後線土地建設，與本地船舶簽署多項重要合約，並打造首艘台灣籍運維作業船（Service operation vessel）。

其中，沃旭能源對台中港重大投資包括與台灣港務公司簽署長達20年土地租約興建綠建築，2022年完工後將作為大彰化離岸風場運維中心；向台灣港務公司租用台中港碼頭暨後線土地，並和宏華營造簽署合約，共同投入港口基礎建設升級打造重件碼頭；大三商航運股份有限公司簽訂15年船舶租約，打造首艘台灣籍運維作業船；租用5艘人員運輸船，組成台灣籍CTV船隊。

另外，汪欣潔也提到，沃旭已啟動旭風一號、二號、三號離岸風電計畫環境影響評估作業，目前僅待政府公布下一階段競標規範，預計以上計畫與已取得環評670MW大彰化東北離岸風場積極參與第三階段區塊開發。

離岸風電 碼頭

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