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國際機票漲至近20年來高點 讓物價指數翻正

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

主計總處今（8）日發布11月消費者物價指數（CPI）年增率0.09%，終止連續9個月下跌走勢，主要是蔬菜年增一成多，還有機票年增二成多所致，機票價格為近20年來高點。

隨著國際油價緩步回升，主計總處預期，12月CPI續呈正成長的機率大。至於CPI年增率何時會大幅翻升，則須視國際油價何時可以回到正成長。

今年以來受到新冠肺炎疫情、及國際油價重挫拖累，自今年2月起，CPI 呈連續9個月負成長，11月終於轉正；扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率則為0.78%，是今年2月以來的最高水準。

蔬菜、機票價格走揚是CPI轉呈正成長的關鍵。主計總處綜合統計處科長曹志弘表示，蔬菜較去年同期上漲11.41%，機票更上漲21.71%，兩者合計推升CPI總指數上漲0.43個百分點。至於油料費仍跌17.67%。

曹志弘表示，去年因蔬菜盛產，價格下跌，比較基期較低，使得今年11月蔬菜年增率為2月以來的高點；受到疫情影響，航班運量不足，當前乘客多是有必要性才會搭飛機，航空公司促銷優惠較少，讓國際機票航線價格上漲。

曹志弘分析，娛樂服務等項目如旅館住宿費、遊樂場入場費，廠商持續降價促銷；今年疫情重創全球經濟，國際油價隨之重挫，近期歐美地區第2波疫情升溫，國際疫苗研發進展樂觀，而今油價開始緩步走揚之勢。

主計總處指出，12月初OPEC原油每桶平均數約達47美元，較11月平均數42.61美元上漲，雖仍低於去年12月的66.48美元，但油料費跌幅將逐步收斂，對CPI 總指數的下拉力道將減緩。

曹志弘並認為，繼11月CPI轉為正成長後，12月CPI走勢應與本月情勢相當，呈現小幅波動，續呈正成長的機會比較大。今年以來，我國CPI不論是下跌或轉正，理論或是實務上都沒有通貨緊縮疑慮。

CPI 國際油價 機票

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