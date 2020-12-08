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ESG新興市場體質改善 台新投信：預期出現信評上修潮

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台新投信固定收益投資部主管暨台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，歷史上市場在美國民主黨政府、分裂國會的環境，易產生金髮女孩投資環境，加上疫苗推廣的預期下，有利於風險性資產，尤其是在高收益債、新興市場債、抗通膨風險。

此外，拜登主政下的美國政府，外交政策將重回多邊主義與全球化，新興市場企業可望受惠。WTO預估，全球商品貿易可望因經濟逐步開放而增長7.2%，若有效疫苗問世將再推動貿易增長3%，而IMF預估2021年新興市場經濟成長率可達6%，明顯優於成熟國家的3.9%。

尹晟龢表示，2021年第3季全球商品貿易指數將超過疫情前水準，在經濟成長、原物料價格上漲的情況下，新興市場國家的信用體質可望逐漸改善。另外，新興市場企業財務在疫情復甦後表現穩健，預計包含ESG特色在內的新興市場企業債升評家數逐漸增加，J.P. Morgan並預估2021年新興市場違約率將從3.5%下降至2.8%，基本面改善將有助於新興市場債吸引力提升，預期包含亞高收在內的新興市場將會是明年投資的焦點主題之一。

新興市場 疫情

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