「將心比心」幫美國講話？王美花：凸顯台美MOU的重要性

針對拜登不簽新貿易協定，經濟部長王美花今（8）日上午的「將心比心」說法，引起外界質疑是不是在幫美國講話？對此，王美花下午回應表示，台美已簽署「台美經濟繁榮夥伴對話」MOU，來促進台美之間的經濟對話，以及各種合作，現在當下看起來，更凸顯了它的重要性。

王美花指出，她要表達的是，台美是非常重要的合作夥伴關係，拜登政府希望先來解決國內非常嚴肅的疫情問題和經濟問題，我們可以理解。

王美花並透過幕僚表示，部長的原意是指，「拜登的部分，因為他有他國內的問題，我覺得將心比心，所以對一個新總統他要優先解決國內的問題，是可以理解」，部長的意思應該是，從拜登的角度來說，新總統要把國內問題看得比較優先可以理解，跟「我們要將心比心」，有點不同。

王美花強調，台灣跟美國簽的「經濟繁榮夥伴對話」，將持續在經濟上做合作，讓台灣在既有的USTR管道之外，又增加了這樣的一個對話，也相信台美這樣經濟合作夥伴關係，可以在這對話下持續發展，而這也是台美之間非常重要的對話管道。

王美花表示，她講的意思是，每個國家都有它國內的問題，若以他（拜登）的角度來看，我們可以理解。

稍早，經濟部貿易局也發布新聞稿表示，在這段時間，台美兩國互動緊密合作，最近也啟動高層的「台美經濟繁榮對話」，並且簽署為期5年，可以再延長5年的MOU，涵括的各項經濟合作議題包括全球健康安全、科學與技術、5G及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查等。

此外，在基礎建設合作上，也特別提及台美共同促進在印太及新南向國家基礎建設的投資。同時，經濟部貿易局也指出，美國總統當選人拜登在全球疫情嚴峻下關切美國國內經濟，使得剛結束的台美經濟繁榮夥伴對話更顯重要，雙方政府希望能夠強化在科技供應鏈上包含5G、科技等經濟大戰略面向的對話合作，這些議題是美方不分黨派都關心的議題，也是台美互惠互利的合作機制。

貿易局表示，各國為強化經貿合作關係，有許多的經濟合作和相關準備工作要進行，政府正走在正確的道路上，穩健做好各項準備，並持續推動產業合作，等待時機成熟。