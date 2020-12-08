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全台水情仍吃緊 水利署啟動竹苗地區4水庫人工增雨作業

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
搶救水情，經濟部水利署把握難得冬季降雨，今（8）日下午啟動人工增雨，於石門、寶二、永和山、明德等水庫進行相關作業。 圖／水利署提供
搶救水情，經濟部水利署把握難得冬季降雨，今（8）日下午啟動人工增雨，於石門、寶二、永和山、明德等水庫進行相關作業。 圖／水利署提供

搶救水情，經濟部水利署把握難得冬季降雨，今（8）日下午啟動人工增雨，於石門、寶二、永和山、明德等水庫進行相關作業。

經濟部水利署指出，台灣進入冬季後，通常降雨僅集中於東北季風影響所及的基隆宜蘭一帶，其他地區則甚少有系統性降雨出現。但，根據天氣預報，受南方雲系影響，今日中午過後中北部將有持續性小雨。鑒於系統性降雨機會難得，經濟部水利署地面增雨作業小組密切守視，掌握最適時機於下午3時25分啟動地面人工增雨作業。

水利署表示，近期東北季風主要降雨區域仍然以大台北及宜蘭地區為主，石門水庫集水區也有部分區域受惠，累積降雨量45毫米，水庫水位也由原本 230.95公尺回升至到233.28公尺，蓄水量增加1,340萬噸。為爭取更多雨量，水利署人工增雨服務團每日24小時守視降雨天候環境，並與氣象局合作每週固定召開視訊會議，研商旱災應變期間各項氣象情資，今日作業即為昨（7）日會議研議，增加竹苗地區水庫雨量作業。

水利署指出，目前全台水情仍吃緊，水利署持續與氣象局、國防部密切保持聯繫，隨時掌握降雨系統影響時機，只要是條件合宜，極盡所能啟動作業以增加降雨，增加各集水區的蓄水量，達到自助天助的效果。

水利署 石門水庫 雨量

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