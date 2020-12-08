生技中心攜手製藥龍頭安進 啟動次世代抗體研製合作

生技中心與全球知名生物科技製藥企業安進（Amgen）今（8）日共同宣布，將攜手合作開發次世代雙特異性抗體藥物。安進將委託生技中心量產多種單特異性抗體和雙特異性抗體，並針對這些抗體作一系列特性分析，藉由分析資料彙整建立一套預測模式，增加未來設計雙特異性抗體藥物之成功率，並減少開發嚴重疾病治療策略所需投入的研發成本，為全球仍有大量未被滿足醫療需求的雙特異性抗體市場做出貢獻。

生技中心吳忠勳執行長指出，本次雙方攜手合作最主要的原因，是安進總部看中生技中心在經濟部技術處科技專案支持下，長期投入新藥開發、累積深厚抗體開發之平台技術與經驗可以研發出具有高產量及高穩定性的單特異性抗體和雙特異性抗體。這些技術與經驗，有助國際製藥公司研發first-in-class或 best-in-class抗體藥物時，針對未被滿足之醫療需求來研發新療法，開拓新藥市場。生技中心已有自主開發抗體藥物至進入臨床階段經驗，且在雙特異性抗體也已建立自有的核心技術，不僅是台灣兼具團隊與技術的抗體藥物開發單位，也是亞洲極少數可以穩定量產高品質雙特異性抗體的研究機構。

生技中心表示，本項合作係由安進提供抗體藥物序列，交由生技中心進行雙特異性抗體的研製開發，並在一定的期程內完成高品質且穩定的抗體藥物製備。生技中心所具備的抗體研發專長，在台灣有效的防疫措施支持下，實驗室將可持續正常運作，成為影響安進選擇生技中心作為合作夥伴的重要關鍵。

台灣安進李宜真總經理表示，安進自2015年進入台灣市場後便積極參與國內生技醫療產業，盼促進產業的創新能量與發展。

今年適逢全球安進40週年和台灣安進5週年，此次攜手生技中心共同簽署抗體合作計畫，再次展現安進對台灣生醫產業的重視。安進除了將委託生技中心製備抗體藥物合作開發外，日前也與同樣位於國家生技園區的創服育成中心合作成立全球第一所安進學院，共同培育國際級生技專業人才。相信這次的合作，能讓台灣的生技研發實力與人才專業能力被全球看見，加速台灣生醫產業鏈結國際市場，正如蔡英文總統於國慶演說中的期許，台灣未來將在全球各產業供應鏈中，成為不可或缺的關鍵合作夥伴。