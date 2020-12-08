快訊

浙江台商可能是本土染疫！指揮中心鬆口：培養病毒確認序列

台灣2020年度代表字揭曉！歡迎來到「疫」時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工研院、台電簽MOU 打造綠能獨角獸

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

工研院台電8日簽訂第2期MOU備忘錄，聚焦智慧電網佈局！這份第2期創新策略夥伴合作意向書是在經濟部次長曾文生見證下，工研院董事長李世光、台電董事長楊偉甫攜手合作，加強智慧電網、人才培育與國際鏈結，並宣布已完成100萬戶智慧電表佈建。

打造能源獨角獸

「今天正好是已故前行政院長孫運璿先生的冥誕，在孫先生的紀念館簽約別具意義！」曾文生表示，台電落實再生能源發展、確保電力穩定供應、推動智慧電表設置；工研院獲得2020全球百大科技研發3項大獎，其中2項技術跟能源有關，如染料敏化電池與樹脂固態電池，都對減煤展綠作出貢獻。

曾文生表示，能源佔台灣GDP的10%，是台灣未來脫胎換骨的重要課題，工研院已擘劃出路徑，在能源領域相關發展貢獻研發量能；而台電本是國營近乎壟斷的公司，要怎麼開闢出交易市場，營運出未來的能源獨角獸；結合這兩個重要法人打造出台灣的能源平台，將讓更多新創公司發光發熱。

智慧電網人才培育

「能源很重要，一旦搞不好，部長就有可能下台。（眾笑）」李世光表示，5年前雙方簽署第1期MOU，結合電力傳統產業與新興資通訊產業，是智慧電網的重要里程碑；這次擴大合作面向與力度，納入人才培育、事業共創與國際鏈結，透過長期合作的美德日荷俄等國，掌握國際電業最新發展資訊。

李世光指出，智慧電表跟整體用電調度要靠ICT產業整合，台電每天調度同仁心裡承受的壓力很大，「再生能源愈來愈高不是好事嗎？但調度可是個大問題。」現在調度時間是10的負3次方秒（0.001秒），但未來再生能源調度是10的負6次方秒，成立電網辦公室後，下一代電網人才培育格外重要。

100萬戶智慧電表

楊偉甫說，孫運璿先生是台電的孫老總、國家的棟樑，過去工研院是國家發展的老五，台電是老六，面對2050年零碳排，雙方必須通力合作，盤點20項前瞻科技積極紮根；過去幾年退休潮讓人才斷層非常明顯，工研院是最好的創新源頭，一步一腳印做好國際鏈結，當智慧電網時代的最強後盾。

台電指出，今年底已正式完成100萬戶低壓民生用戶智慧電表佈建，與工研院針對智慧配電系統合作，應用人工智慧與大數據分析，有效縮短停電時間；並推動電力物聯網試行計畫；綠能方面，也合作在東北角海域進行波浪發電評估研究。

【更多精采內容，詳見

台電 工研院 再生能源

延伸閱讀

台電、工研院簽MOU 推動數位轉型、綠能永續

能源產業下一步 經濟部次長曾文生宣布二項重要工作

工研院攜手台電推動數位轉型 今簽署MOU

台船 獲台電訂單

相關新聞

無薪假人數大減至6,067人 寫今年4月來新低

寶成停止實施無薪假，讓勞動部今（8）日公布的新一期無薪假人數大減，實施人數只有6,067人，勞動部勞動條件及就業平等司副...

「萊豬白推了？」拜登不簽新貿易協定 王美花：我們要將心比心

美國總統拜登日前接受紐約時報專訪時指出，未來在對美國的勞工與教育進行重大投資之前，將不會與其他國家簽署任何新的貿易協定。...

2050淨零碳排目標 經濟部：競爭對手做 台灣也會努力

南韓及日本政府過去都宣布要加入2050淨零碳排目標，然而台灣政府至今尚未點頭。經濟部次長曾文生今（8）日表示，台灣要如何...

工研院、台電簽MOU 打造綠能獨角獸

工研院、台電8日簽訂第2期MOU備忘錄，聚焦智慧電網佈局！這份第2期創新策略夥伴合作意向書是在經濟部次長曾文生見證下，工研院董事長李世光、台電董事長楊偉甫攜手合作，加強智慧電網、人才培育與國際鏈結，並

台電、工研院簽MOU 推動數位轉型、綠能永續

台灣電力公司公司與工研院今（8）日於經濟部見證下簽署第二期的創新策略夥伴合作意向書(MOU) ，雙方以數位轉型、綠能永續...

中油讓渡查德股權給中資 蘇揆：詳查後究責

民進黨立委賴瑞隆今天在立法院總質詢時質疑中油讓渡查德礦區股權給中資，犧牲國家利益，應透過司法調查查明真相。行政院長蘇貞昌...

王美花：台灣失業率在全球相對是幸福的國家

國民黨立委謝衣鳯今在立法院施政總質詢時質疑，我國失業率無法降低，成因就是產業轉型過程，勞工卻無法馬上轉換職業。經濟部長王...

製造業回暖了！無薪假人數減5千人 疫情來最大減幅

勞動部今（8）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，實施無薪假的事業單位451家、人數6067人，人數比上周減少5261...

能源產業下一步 經濟部次長曾文生宣布二項重要工作

經濟部政務次長曾文生今（8）日表示，關於國內能源產業的發展，未來有二個重要工作，首先要把能源產業變成道道地地的「科技產業...

藥華藥美國年會獲迴響 疾病惡化指數減30個百分點

藥華醫藥（6446）與AOP公司發布 Ropeginterferon alfa-2b （P1101）的長期臨床研究結果。...

萬寶華：明年Q1全球就業展望 台灣強勁成長23%

萬寶華今（8）日公布「2021年第一季全球就業展望調查」，調查顯示全球43個國家及地區相較，台灣就業展望強勁成長23%，...

工研院攜手台電推動數位轉型 今簽署MOU

工研院、台電兩強再攜手，今（8）日共同簽署第二期創新策略夥伴合作意向書（MOU），宣示將以2015年第一期創新策略夥伴合...

熱門新聞

睽違十年！央行重砲打炒房 楊金龍宣布房市信用管制

央行出手打炒房 賴正鎰：原子彈來了

「萊豬白推了？」拜登不簽新貿易協定 王美花：我們要將心比心

央行理監事會前十天出手打房 出其不意狙擊炒房客

佳世達聯合艦隊再擴大 晚間說明公開收購案

央行推出打房策略 公司法人購屋貸款最高6成無寬限期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。