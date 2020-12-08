工研院、台電簽MOU 打造綠能獨角獸

工研院、台電8日簽訂第2期MOU備忘錄，聚焦智慧電網佈局！這份第2期創新策略夥伴合作意向書是在經濟部次長曾文生見證下，工研院董事長李世光、台電董事長楊偉甫攜手合作，加強智慧電網、人才培育與國際鏈結，並宣布已完成100萬戶智慧電表佈建。

打造能源獨角獸

「今天正好是已故前行政院長孫運璿先生的冥誕，在孫先生的紀念館簽約別具意義！」曾文生表示，台電落實再生能源發展、確保電力穩定供應、推動智慧電表設置；工研院獲得2020全球百大科技研發3項大獎，其中2項技術跟能源有關，如染料敏化電池與樹脂固態電池，都對減煤展綠作出貢獻。

曾文生表示，能源佔台灣GDP的10%，是台灣未來脫胎換骨的重要課題，工研院已擘劃出路徑，在能源領域相關發展貢獻研發量能；而台電本是國營近乎壟斷的公司，要怎麼開闢出交易市場，營運出未來的能源獨角獸；結合這兩個重要法人打造出台灣的能源平台，將讓更多新創公司發光發熱。

智慧電網人才培育

「能源很重要，一旦搞不好，部長就有可能下台。（眾笑）」李世光表示，5年前雙方簽署第1期MOU，結合電力傳統產業與新興資通訊產業，是智慧電網的重要里程碑；這次擴大合作面向與力度，納入人才培育、事業共創與國際鏈結，透過長期合作的美德日荷俄等國，掌握國際電業最新發展資訊。

李世光指出，智慧電表跟整體用電調度要靠ICT產業整合，台電每天調度同仁心裡承受的壓力很大，「再生能源愈來愈高不是好事嗎？但調度可是個大問題。」現在調度時間是10的負3次方秒（0.001秒），但未來再生能源調度是10的負6次方秒，成立電網辦公室後，下一代電網人才培育格外重要。

100萬戶智慧電表

楊偉甫說，孫運璿先生是台電的孫老總、國家的棟樑，過去工研院是國家發展的老五，台電是老六，面對2050年零碳排，雙方必須通力合作，盤點20項前瞻科技積極紮根；過去幾年退休潮讓人才斷層非常明顯，工研院是最好的創新源頭，一步一腳印做好國際鏈結，當智慧電網時代的最強後盾。

台電指出，今年底已正式完成100萬戶低壓民生用戶智慧電表佈建，與工研院針對智慧配電系統合作，應用人工智慧與大數據分析，有效縮短停電時間；並推動電力物聯網試行計畫；綠能方面，也合作在東北角海域進行波浪發電評估研究。

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