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全球氣候變遷績效報告出爐！台灣仍吊車尾 4指標3項非常差

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萬寶華：明年Q1全球就業展望 台灣強勁成長23%

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
萬寶華今（8）日公布「2021年第一季全球就業展望調查」，調查顯示全球43個國家及地區相較，台灣就業展望強勁成長23%，且7大行業皆預測增聘人力。 圖／萬寶華提供
萬寶華今（8）日公布「2021年第一季全球就業展望調查」，調查顯示全球43個國家及地區相較，台灣就業展望強勁成長23%，且7大行業皆預測增聘人力。 圖／萬寶華提供

萬寶華今（8）日公布「2021年第一季全球就業展望調查」，調查顯示全球43個國家及地區相較，台灣就業展望強勁成長23%，與上一季相比增強2個百分點，與去年同期相比維持不變。不僅整體聘僱意願穩健，且七大行業皆預測增聘人力，工程建設業聘僱意願居首，運輸倉儲及通訊業最保守，製造業就業展望創2年來新高。

萬寶華台灣人力派遣暨解決方案事業總經理葉朝蒂分析，台灣防疫有成，近期各項主要經濟指標也顯示國內經濟逐漸走穩，本次調查結果也顯示，台灣雇主看待明年第1季的整體人力需求較第4季佳。其中，出口連月攀升，反映製造業正向成長，購物旺季、國旅升温等因素也帶動內需相關產業的招募計劃，整體而言，台灣雇主延續穩健樂觀的就業展望預測。只是近期疫情二次蠢動，國際局勢多變風險潛存，雇主需守中應對嚴陣以待。

不過，所有台灣受訪雇主皆表示未來一季願意增聘人力，其中工程建設業持續穩健樂觀的聘僱信心，就業展望淨值為+36%，其它依序為金融保險及不動產業+24%、製造業+24%、服務業+22%、批發零售業+19%、休閒餐旅業+14%(季調前淨值)，以及聘僱意願居末的運輸倉儲及通訊業+11%。

若與上一季相比，萬寶華表示，七大行業的就業展望淨值有5個增強，一個減弱、一個持平，依序為製造業增強5個百分點、運輸倉儲及通訊業和休閒餐旅業分別增加4個百分點、工程建設業上升3個百分點、金融保險及不動產業上升1個百分點、服務業持平、批發零售業衰退2個百分點；與去年同期相比，製造業增強6個百分點、休閒餐旅業增強5個百分點、工程建設業及批發零售業分別增加2個百分點及1個百分點、其它三大行業則為衰退。

此外，本次調查增加詢問雇主招募水平何時可回復至疫前，結果顯示，亞太區雇主最為樂觀，有近3成雇主認為可於3個月內回復，EMEA （歐洲、中東以及非洲）及美洲區看法較不樂觀，分別僅有1成的雇主認同。在台灣，則有4成半的雇主表示需要12個月才能恢復到疫情前的招募水平，但有2成半的雇主認為在未來3個月可望回復。

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