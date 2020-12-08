工研院攜手台電推動數位轉型 今簽署MOU

工研院、台電兩強再攜手，今（8）日共同簽署第二期創新策略夥伴合作意向書（MOU），宣示將以2015年第一期創新策略夥伴合作為基礎，未來雙方將發揮互補效益，加深四大面向鏈結，包括「技術研發」、「人才培育」、「事業共創」以及「國際鏈結」，發展智慧電網、儲能、數位電力、創新能源等技術，並將增進雙方的人才交流，以加速臺灣能源與電力產業數位轉型步伐，共同為穩定供電及友善環境努力。

經濟部次長曾文生表示，期許工研院與台電兩法人通力合作，共同打造新的能源平台，讓未來的能源產業也成為科技產業，並將原來的「政府隊」提升至「國家隊」的規格。

工研院董事長李世光致詞指出，台電與工研院一直是長期合作的好夥伴。在5年前，雙方簽署第一期的MOU，共同締造許多豐碩的跨域合作成果，例如智慧電網結合了電力傳統產業和新興資通訊產業，是智慧電網的重要里程碑。這次第二期2.0版的MOU，雙方希望能擴大合作的面向與力度，除了原有的技術研發合作外，這次更納入了人才培育、事業共創及國際鏈結等四個合作項目。以「技術研發」來說，雙方將以智慧電網、儲能等8項技術議題，持續相互交流電業最新趨勢及技術發展資訊。在「人才培育」部分，將合作推動電力領域人才培訓課程，厚植現代化電網所需產業人才。「事業共創」合作項目中，雙方將以公共政策的角度共同集思廣益，討論開創電力產業的新藍海；「國際鏈結合作」部分，則將透過工研院長期佈局的海外據點包括美國、德國、日本、荷蘭、俄羅斯等，協助台電掌握國際電業最新發展資訊以及特定技術議題發展分析。

工研院院長劉文雄指出，工研院一直以來都是台電忠實的盟友，台電是台灣唯一具規模的電力公司，具備優秀的人才且有實務的經驗，工研院具有跨領域創新科技的應用成果，透過雙方在系統研發上的經驗及實務操作面上的互補合作，不僅能進一步帶動整體電力產業的發展與數位轉型，更能開創出電力產業的新藍海。透過進一步的合作，發揮軟硬體之共同研發及人才的整合與管理，以及借鏡國際的趨勢與做法，並推動創新事業，才能為臺灣的能源發展找到解方，這也是雙方共同簽約的意義。