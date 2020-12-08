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拜登上任不簽新貿易協定 王美花：可將心比心
經濟部長王美花今（8）日到立法院備詢，記者詢問美國總統當選人拜登日前受訪已表明不簽訂新的貿易協定，是否明年元旦開放萊克多巴胺美豬卻甚麼都換不到。王美花表示，對於拜登當選新總統想要優先解決國內問題可以將心比心。
王美花強調，對台灣來講，開放美豬是符合國際標準，所以如果是安全，那台灣要加入國際組織，勢必要朝這條路走，「大家希望台灣能夠加入國際組織，又用這樣的態度，那台灣要怎麼走出去？」
王美花補充，台灣開放進口一定會是安全，過去美國牛肉都進口八年，大家也證明是安全的，希望外界可以相互理解。
而對於外界指出，開放日本核實是否要換取加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，王美花說目前沒有討論。
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