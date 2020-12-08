寶成取消3500人無薪假！ 無薪假最新數字大減至451家、6067人

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有451家、6067人，一周之內大減98家，5261人，主要是寶成集團有3500人取消無薪假，整體無薪假有明顯趨緩之勢。

勞動部指出，本周無薪假人數不僅降至萬人以下，亦較上周減46.4%，創新冠肺炎疫情以來最大跌幅。其中，過去一段時間製造業無薪假人數占比約在六成至七成，本期隨著寶成集團取消無薪假，製造業占比亦首度降至五成以下。

勞動部指出，這次寶成及其關係企業終止無薪假人數約3,500人，主要為製造業及批發零售業。

統計指出，截至12月7日止，製造業有131家、2846人實施無薪假，較上一期減少35家、4,086人，包括金屬機電、資訊電子、化學、民生等四大工業，家數及人數皆減。

服務業方面，批發零售業目前有148家、1,215人實施無薪假，較上周減30家、575人；運輸倉儲業則有35家、1,158人實施無薪假，較上周減14家、86人。

支援服務業（含旅行社）目前則有63家、383人實施無薪假，較上周增加14家，人數則減146人。

不過因邊境管制持續，勞動部認為，運輸倉儲業及支援服務業無薪假情勢仍要持續關注。