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無薪假人數大減至6,067人 寫今年4月來新低

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
寶成停止實施無薪假，讓勞動部今（8）日公布的新一期無薪假人數大減，實施人數只有6,067人。報系資料照片
寶成停止實施無薪假，讓勞動部今（8）日公布的新一期無薪假人數大減，實施人數只有6,067人。報系資料照片

寶成停止實施無薪假，讓勞動部今（8）日公布的新一期無薪假人數大減，實施人數只有6,067人，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示：「是自4月以來的新低。等於回到疫情爆發初期的水準。」

新公布的這一期實施事業單位451家，不管是實施家數或者人數，都較上一期大減。本次減少98家，人數減少5,261人。

無薪假的實施從今年3月開始竄升，3月初還在2,000多人，3月底攀上7,000人，然後一路向上，7月1日公布的那一期到達最高點，有3萬1,816人，之後反覆一路往下，這是7月以後首度跌破萬人。這一期無薪假人數下滑速度加快。

單是寶成停止實施無薪假，實施人數就減少約3,500人。寶成無薪假啟動是集團內同步啟動，停止實施也是同步停止，因此，製造業中的化學工業、服務中的批發零售等，實施人數在這一期都減少。

黃維琛指出，事實上，這一期的無薪假實施人數減少是普遍性的，各行各業都減少。通常一家公司實施無薪假的開始會在月初，而結束會在月底，每個月8日公布的這一期在過去幾個月來都是各月中人數最少的一期，因為統計點洽落在月初。

黃維琛指出，目前無薪假的重災區還是因境管而來，包括減班停飛的運輸倉儲，無法出團的支援服務業。

無薪假 寶成 勞動部

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