「萊豬白推了？」拜登不簽新貿易協定 王美花：我們要將心比心

美國總統拜登日前接受紐約時報專訪時指出，未來在對美國的勞工與教育進行重大投資之前，將不會與其他國家簽署任何新的貿易協定。對此，經濟部長王美花今（8）日在立法院受訪時表示，拜登有他國內的問題，我們要將心比心，對一個新總統來說，要優先解決國內問題。

媒體進一步提問，蔡政府曾說過，進口萊豬是可以換到一些協定的？難道元旦之後萊豬白推了？現在是不是什麼都換不到？對此，王美花表示，我們（蔡政府）不是這樣講，對台灣來說，符合國際標準，如果它是安全的，台灣要加入國際組織，勢必要朝這條路來走，對台灣來說，不管跟美國或CPTPP，本來就要努力去想這個問題。

王美花表示，大家希望台灣多加入這些國際組織，但又用這樣的態度，那這樣台灣怎麼走出去？

媒體繼續追問，所以未來台灣要加入國際經貿組織是不是更難？王美花則回應表示，本來就是要努力去做，但大家應客觀的就事論事，用客觀的事實來看。

王美花並強調，對台灣來說，會開放進來的，一定是安全的東西，我們吃的牛肉都已經進口8年了，大家也都證明這些牛肉是安全的，大家要互相理解。至於開放核食換CPTPP一事，王美花則說，目前沒有討論。