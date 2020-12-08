中國市場，對台灣有多重要？經濟學人：就像中國有多麼依賴台灣半導體

摘要 1.台灣2020年國內生產總值（GDP）可能會成長2.54％，重返亞洲四小龍的風光時期。 2.《經濟學人》分析指出，台灣經濟表現相對亮眼，要歸功於與防疫有成和台商回流兩個因素。

三年前，曾有學者稱台灣「瀕臨死亡」，當時台灣正面臨企業外移中國，薪資成長幅度停滯等問題，因此就連這樣極端措辭都獲得廣泛認同。然而，2020年，台灣再度成為全球成長最亮眼的經濟體。

防疫成功，電子產品需求熱，撐起台灣經濟成長

根據《彭博》，台灣2020年國內生產總值（GDP）可能會成長2.54％，比8月份的最新預測1.56％多了一個百分點。第三季度GDP上調至3.92％，是自2016年第四季以來最快的成長速度，這也讓台灣在這幾十年來，首次重返亞洲四小龍的風光時期。

《經濟學人》分析指出，台灣經濟表現相對亮眼，要歸功於與疫情相關的兩個因素。第一，台灣政府在疫情初期就保持高度警戒，防疫措施「超前部署」，密切追蹤接觸者和旅遊史；台灣民眾也都很配合戴口罩防疫，使台灣成為全世界唯一沒有實施嚴格封鎖令的國家。

也因為民眾生活基本上跟疫情前一樣，國內零售業和餐廳的營收不但未受疫情影響，甚至比去年同期增加。元富證券投資諮詢公司（Masterlink Securities Investment Advisory）的經濟學家徐若安（Anita Hsu）接受《彭博》採訪表示，台灣國內消費顯著增加，振興券的刺激應該足以抵銷國外旅客減少的損失。

另外，則是因為台灣受惠於疫情下的居家辦公潮。電子產品佔了台灣出口的三分之一，無論是半導體或是電腦伺服器，台灣製造商都能滿足全球需求，居家辦公的趨勢，助長了電腦、平板或耳機等產品銷售，使得台灣廠商從中得利。2020全球貿易額萎縮10%左右，但因為台灣的出口商品剛好是電子產品，反而出口增加5%。

雖然該報導指出，上述兩個優勢是搭著疫情而成立，但台灣同時也是中美關係緊張的受益者。為了不被美國加徵關稅，台灣許多大牌像是捷安特、仁寶電腦等，都將業務移回台灣，台灣2019年固定資本投資寫下4.3兆元的歷史紀錄。

台商回流會讓台灣經濟再起嗎？

據《經濟學人》報導，台灣企業因為地緣政治、在中國市場的競爭優勢消逝，且出現接班斷層，近年紛紛出走。

若這波台商回流潮能延續，將減緩企業、工作機會不斷外流中國的隱憂，過去中國與台灣的競爭關係，也是台灣薪資停滯的原因之一。

但，台商回流，不代表台灣從此前景一片光明。

台灣出生率全球倒數，人口正式迎來負成長，作為一個島國，先天優勢不多，既有條件仍有不少侷限。除此之外，台灣出口高度依賴中國，有將近4成的產品出口到中國和香港，經濟學家陳建良甚至直言：「台灣無法擺脫中國，尋找其他的經濟引擎。」

然而，《經濟學人》認為，中國對台灣產品的需求，和台灣企業對中國市場的需求一樣大，像是在半導體產業，台積電有無可替代的地位，就算中國想打造自己的「紅色供應鏈」，也絕非短期間能趕上。

元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源也向《經濟學人》表示，台灣必須在醫療、電池等產業，締造像半導體產業一樣不可取代的地位，有更多高價值的市場作為靠山，將有助於台灣免於遭中國施壓。

（參考來源：The Economist、Bloomberg）

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