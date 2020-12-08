彭博：聯準會擴大寬鬆期待 資金回流投資級債券型ETF

美國刺激方案希望重燃、聯準會擴大寬鬆的期待、總統當選人拜登及聯準會主席鮑爾均敦促國會儘速通過財政刺激法案及疫苗支持經濟復甦前景，持續激勵投資人風險偏好，激勵美股四大指數近週齊創新高，全球股市亦普遍收漲。

依據彭博資訊統計，截至2020/12/4過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入34.3億美元，其中主要流入全球與亞太股票型ETF，近週資金分別淨流入44.1億與24.2億美元，新興市場及歐洲股票型ETF近週資金淨流入12.5億與11.9億美元，日本、拉丁美洲及中國股票型ETF近週資金分別淨流入2.8億、2.4億及2.4億美元，東歐股票型ETF則獲淨流入0.04億，而美國股票型則遭調節，轉為淨流出57.35億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國十一月非農就業人口僅新增24.5萬人、低於預期且創五月就業市場復甦以來最小增長，但疲弱的就業數據反倒增添市場對兩黨加速財政刺激協商的期待，加上十二月歐洲央行利率會議預期將擴大量化寬鬆規模並延長實施時間，聯準會可能強化購債政策的前瞻指引，激勵全球股市多頭氣勢如虹。

展望年底至明年第一季，預期隨著多款安全及有效的疫苗問世，將帶動全球經濟從修復期進入穩健增長階段，而通膨溫和讓全球央行得以維持低利寬鬆，拜登新人新政與中國兩會政策題材可期，有助全球風險性資產多頭續揚，美國十年期公債殖利率急彈後先看1%關卡，中長期景氣及通膨預期回升將推動長債殖利率走揚，債券配置宜靠攏具高息優勢的新興債及高收益債，或以平衡型基金介入，而弱勢美元趨勢成型，將加速資金回流新興市場。建議投資人鎖定「美亞股市雙主流、科技生技雙趨勢、以及美國與新興市場平衡型基金收息資產」三大方向，並搭配伊斯蘭債券型基金的低波動配置，積極卡位聖誕及紅包行情，逢震盪積極加碼或採大額定期定額介入。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，分裂政府(參眾兩院分別由兩黨把持)對市場有利，因為政策改變將是較為溫和的，但預期仍將推動支撐經濟的財政政策，包括基礎建設法案和貿易等均為兩黨共同支持的議題 從投資的角度，我們鼓勵投資人應放眼長期，並利用可能出現的股價波動，以具吸引力的價格佈局高品質公司標的。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，後續仍需要更長期的數據來了解新冠疫苗的安全性及有效性，但是整體而言，初步試驗結果增強我們對於很快將有疫苗可供使用的信心，目前中小型生技公司擁有豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健且有強化產品線來帶動成長的需求，展望後市，生技產業具有蓬勃的發展動能。