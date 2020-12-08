多空消息雜陳 投資級債淨流入金額續強

在對於疫苗、經濟復甦與貨幣政策寬鬆的持續預期下，信用債市上周整體表現正面。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全球主要債市除高收益債資金呈小幅淨流出外，包括投資級債及新興市場債皆迎來及資金淨流入，其中投資級債單周淨流入金額更是較前周提升，來到約62.1億美元的量能。

安聯投信指出，英美疫苗續報佳音、美國國會兩黨近期針對刺激法案協議釋出正面訊息，激勵包括股市、新興市場債及信用債等風險性資產表現；不過隨後在美國最新非農就業數據低於預期、包括加州在內數州疫情未見緩解等利空消息影響下，也使相關資產漲幅受到壓抑，市場仍有震盪。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，近期在多空消息紛雜影響下，市場風險偏好及趨避情緒並存，反應市場情緒指標的美國10年期公債殖利率近期在0.7%至接近1%間浮動，也使其價格及傳統上被歸類為避險標的的政府公債價格持續震盪，對於追求避險的資金來說，除穩定性降低外，其能提供的票息收益也在資金的持續流入下，明顯不若以往。

謝佳伶表示， 與公債相較，包括投資級債及高收益債等信用債普遍能提供較佳的息收報酬，其中投資級債因也於信用債中相對具有避險特性，今年在疫情影響下明顯受到避險資金的青睞。根據美銀美林引述EPFR資料指出，截至12月初，全球投資級債已淨流入約2,454億美元，明顯高於同為信用債的全球高收益債的432億美元。

謝佳伶表示，再從利差角度觀察，全球投資級債利差於近期已於近期收斂至接近10年歷史平均低檔區，收斂空間相對有限，建議投資人接下來在布局時，應留意評價是否偏高問題。相較之下，全球高收益債利差雖在年初至今經歷了大幅收斂，但至近期仍有約500多個基本點，距離其10年平均下緣仍有一定距離，且在經濟有望持續復甦下，後市仍具收斂空間，相對具有吸引力，值得投資人關注。

謝佳伶指出，在布局高收益債時，建議關注基本面穩健與政策支撐力道相對強勁且具彈性的美國市場資產。在產業方面，包括支援服務、商用租賃等低景氣循環產業因波動低於高景氣產業，表現也有望相對穩定；此外，受惠於民眾因疫情由搭乘大眾運輸轉為自駕的趨勢，建議近期也可留意汽車相關產業。

最後，謝佳伶進一步指出，在資金持續流入下，各式債券資產平均存續期多已被拉長，而在存續期受到市場利率震盪造成資產價格波動的風險也因此提高，建議投資時可挑選存續期短至2年左右的短天期券種，降低利率風險，在獲得高收益債息收的同時也為資本袋保護作用。