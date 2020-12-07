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三倍券將到期 仍有80億元在外流通

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
三倍券使用到今年12月31，尚未領取、使用民眾應保握時間。圖／聯合報系資料照片
三倍券使用到今年12月31，尚未領取、使用民眾應保握時間。圖／聯合報系資料照片

今年因為疫情百業蕭條，政府7月推出振興三倍券，目前已有2,310萬人領券，領用人數占符合領取資格者超過九成七。而目前金融機已回收兌領556億元，占約87%，仍有80億元在外流通。經濟部中企處提醒，三倍券使用到今年12月31，尚未領取、使用民眾應保握時間。

根據經濟部統計，零售業7月終止連續5個月負成長，8至10月均創下歷年同月新高，其中百貨公司營業額7月起、連4個月正成長；餐飲業7月營業額減幅縮小，9至10月也創下歷年同月新高，顯示三倍券搭配各部會推動的振興消費措施已有顯著的成效。

經濟部表示，振興三倍券目前流通在外及尚未領取者，預估有逾80億元的商機，年底百貨、餐飲、商圈、夜市也主動搭配三倍券推出加碼優惠等活動，積極爭搶最後一波三倍券商機，如消費滿額享優惠折抵、加碼回饋等。

另外，持有效臺灣永久居留證者目前已5,594人領取（占約48%），提醒具領券資格之外籍人士，及還未領取使用的國人，把握時間領用，並歡迎多加利用「振興三倍券」官網（https://3000.gov.tw/），了解更多三倍券資訊和各家業者推出的優惠消息等，共同刺激消費、振興經濟、再衝一波。若有相關問題請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。

三倍券 經濟部

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