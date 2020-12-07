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央行打房緊縮購地貸款 經濟部：台商回台設廠不受影響

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

中央銀行今（7）日祭出打出打炒房措施，其中購地貸款限貸6.5成，並保留一成動工款。今年台商因新冠肺炎及美中貿易戰，紛紛回台購地建廠，購地貸款緊縮恐影響到回台設廠意願，然而，台商藉機囤地轉手炒作房地產案例也層出不窮。對此，經濟部次長林全能表示，購地貸款緊縮對於真的有意願回台設廠應該無太大影響，而工業局同樣也有相關規定遏止囤地炒房行為。

林全能表示，台商回台設廠在銀行融資都須具備投資計畫，因此他推斷央行緊縮購地貸款不至於會影響到想設廠的回流台商；至於廠商購買工業用地去轉作其他投資，就另當別論。

工業局補充，若廠商向經濟部購買產業用區土地，依照「產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法」，按規定就須在兩年內，使用超過三成土地，包括取得使用執照及工廠登記；若未依規定完成土地使用，該筆土地則依法可強制拍賣，藉此遏阻廠商購買便宜的工業用地轉投資做房地產。

工業局也補充，廠商回台設廠除了會選擇產業園區，也會評估科技園區及各縣市政府工業用地，而科技園區屬於只租不買，因此不會有囤地炒房問題，而各縣市工業用地則由地方政府管理。

另外，經濟部為解決工業用地囤地問題，經盤點共有21家業者、超過10.3公頃土地未取得建照開發，預計今年底前將首度提出開罰名單，預估罰鍰將超過7000萬元。

台商 炒房

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