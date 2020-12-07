央行理監事會前十天出手打房 出其不意狙擊炒房客

中央銀行今（7）日無預警祭出房市選擇性信用管制震撼市場，由於央行預計下周四召開最後一季理監事會，總裁楊金龍卻提前十天舉行臨時記者會、祭出房市信用管制，引發外界關注眼光；對此，楊金龍強調，「既然都要推（指管制措施），央行就儘速推出來，以符合社會期待。」

楊金龍坦言，房市管制原本要在下周四理監事會議時提出，但考慮行政院11月推出房市健全方案，內部討論後決定提前宣布，以符合社會期待。銀行主管補充說，由於年底為房市傳統旺季，外界擔心年底前恐有一波炒房熱潮，央行才會提早宣布措施、抑制炒風。

銀行主管還說，市場預期，央行打炒房措施會在理監事會提出，炒房客很可能趕在此之前遞件、出現「最後一波上車潮」，央行提前十天採取措施，等於是在房市交易旺季前發動奇襲，狙擊炒房投資客。

對於房市是否過熱，楊金龍表示，與2010年相比，近期房價上漲的幅度尚屬溫和。

楊金龍拿出具體數據表示，2010年第2季與前一年第1季比較，國泰房價指數（新成屋）上漲17.1%，信義房價指數（中古屋）上漲25%。

不過，今年第3季和前一年第1季相比，國泰房價指數上漲11.2%，信義房價指數上漲7.6%，顯示跟十年前相比，近期房價上漲幅度較為溫和。

楊金龍強調，央行對房市一直都是密切關注、「超前部署」。

央行在11月中下旬兩度找銀行董座來行喝咖啡、掌握到銀行不動產授信相關數據，雖然也採取道義說服措施，但楊金龍認為，純粹道德勸說成效恐怕不大，決定提前採取措施。

楊金龍表示，今日的決議是經央行常務理事會用通訊方式決議並一致通過，常務理事會成員除楊金龍外，還有央行兩位副總裁嚴宗大、陳南光，以及財政部長蘇建榮、經濟部長王美花、合庫金控董事長雷仲達。