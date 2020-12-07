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限貸打房措施 專家有反對、有支持

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
針對央行祭出的限貸打房措施，有的房市專家支持，也有反對。(資料照片)
針對央行祭出的限貸打房措施，有的房市專家支持，也有反對。(資料照片)

「打紅單還情有可原，用貸款打房只有短暫性效益！」中華民國不動產仲介經紀商業公會全聯會理事長張世芳7日受訪時歎，以限制貸款打房的效果有限，一旦熱錢走了，問題就解決了。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則認為，打房措施是針對非自住的投資型或豪宅買賣，對於自住購屋影響不大。

打房效果有限

張世芳感慨表示，貸款打房只有短暫性有效，房市過熱，追根究柢是熱錢的問題，而熱錢是因疫情一時來台，它是短期的，因此這種打房方式用處有限，若打紅單還情有可原，但目前政府的奢侈稅已達35%，這樣難道還不夠嗎？

他說，打房會影響房市，打房還不如打股市，今天台灣的股市已達1萬4000點，台灣的經濟真有那麼好嗎？政府能打房，敢打股市嗎？

房地產是火車頭，帶動許多產業，最近全台也有許多房子剛開工，馬上限貸其實是害慘房地產行業。」張世芳感慨說，明眼人都看得出來，年輕人買房子頂多自備款兩三成，如今政府限貸，他們將因貸不到款而無法買房；所謂第3戶只准限貸6成，其實大部分第3戶都是父母買給子女的，現在限貸6成，還沒有寬限期，對年輕人擁有自己的房子有很大的影響。但現在業者也只能靜觀其變，想辦法因應問題。

對自住購宅影響不大

張旭嵐則表示，央行過去就曾以信用管制來控制過熱的區域或房市投資行為，因此今再度採取信用管制來控管房市，其實並不意外。她指出，這次主要針對自然人第3戶以上，以及高總價住宅貸款以及公司法人限制6成，取消寬限期很明顯的都是針對非自住的投資型或豪宅買賣而來，因此對於自住購屋影響不大。且今年不少豪宅交易都採現金購買，對高端市場影響性也有限。

政府透過信用管制表態，多少可抑制不當炒房，有實施的階段性必要性，而購地貸款和餘屋貸款的限制，也可避免不當囤地囤房，讓房市降溫，長期交易健全發展。

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