綠能躉購費率公聽會 業者齊聲反調降

經濟部能源局最新公布2021年「再生能源電能躉購費率」草案，明年太陽光電及離岸風電的躉購費率全都下降。經濟部能源局今（7）日召開聽證會，會中綠電業者均表示明年不應該調降，尤其明年年初恐還會受到疫情影響，表示評估參數所用的建置成本仍被低估。

能源局表示，明年再生能源躉購費率目前仍為草案，召開公聽會就是為了外界了解意見，並表示草案預告期到16日後還會再召開第三次審定會，並在年底前敲定明年躉購費率。

達德能源表示，明年離岸風電應維持躉購費率。她表示，2025年完成風場開發的成本並未改變，尤其新冠肺炎直接影響到期出設置成本，光是雲林風場成本就達3000萬歐元；而地方漁業補償成本遠高於外界想像，明年也不可能比今年更少，認為明年沒有調降躉購費率理由。

安能亞太代表同樣表示，為了讓政府目標能夠達成，認為不應該在這幾年做離岸風電躉購費率調整，否則對於尚未簽屬台電簽購售電合約（PPA）不利。台灣捷熱能源（JERA）代表說，國內發展離岸風電的條件與國外都不同，認為躉購費率不應該按照國外調幅依樣大，應該要更加考慮國內相關產業的學習曲線。

而在光電躉購費率，美歐亞綠能代表提到，今年太陽能調降幅度是歷年最大，但現在政策不鼓勵使用農地，但業者若在非耕作地、地層下陷區及鹽灘地設置光電後續維運成本高，因此應該適度提高地面型光電躉購費率。而階梯費率是鼓勵再生能源業者盡快在上半年建置，然而明年疫情恐會持續造成原料短缺，建議應該維持階梯費率。

另外，部分業者也反映小水力發電的躉購費率過低。台灣小水力發電產業發展理事長洪正中表示，經濟部曾經過說小水力是台灣繼風力發電跟光電後第三大的再生能源，但目前躉購費率實在太低，認為能源局應該參照水利署及日本的躉購費率。