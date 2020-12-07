研華11月營收39.09億元 月增2%
工業電腦大廠研華（2395）今（7）日公布2020年11月份合併營收報告為39.09億元，較上月略增2%，較去年同期營收44.34億元，減少5.25億元，衰退11.84%。累計至十一月份合併營收為460.81億元，較去年同期營收之498.81億元，衰退7.62%。
研華指出，十一月單月營收，以區域來看，中國與台灣市場表現較為突出；以事業群而言，大多十一月營收呈現年對年下滑情況，而其中工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group, IIoT）仍有個位數正成長。
若以累計至十一月營收來看，在地區表現方面，台灣與韓國市場呈現年對年成長，而美國與歐洲地區仍呈現下滑情況；在事業群部分，應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）與工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group, IIoT）表現較為穩健，而其他事業群營收仍呈現年對年下滑情況。
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