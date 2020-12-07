房市買氣六年新高！行政院打擊炒房五大招，恐淪為紙老虎？

2020年房價持續飆漲，租金也攀上歷史新高，政府宣示打擊炒房的決心，祭出「健全房地產市場方案」五大招，到底會帶來實質效果，抑或是紙上老虎？

政府宣示打擊炒房，到底是真出拳，還是假動作？

當利率創史上新低，加上台商回流、投資熱絡，房市一片大好，2020年全年移轉棟數可望超過32萬棟，房市買氣將是2014年以來最熱絡的一年，卻讓許多無殼蝸牛大喊吃不消！

為了宣示政府打擊炒房決心，國發會12月3日向行政院會報告「健全房地產市場方案」，並在院會後記者會提出五大招打炒房。

「千萬不要懷疑政府決心，一定會極力遏止房市炒作！」國發會主委龔明鑫宣示，跨部會會議將持續召開，觀察這一波措施的成效如何，如果炒房現象持續，將會提出更積極的措施因應。

行政院會提出的五大打炒房措施包括： 第一，強力稽查紅單交易。 第二，加速推動實價登錄2.0修法，將預售屋不論自售或委託代售全面納管，並加重價格申報不實的罰則。 第三，杜絕規避稅負，將透過修法「所得基本稅額條例」及「房屋稅條例」，防止有心人士逃漏稅。 第四，為防範過多資金流入房市，政府已督促銀行就非自用投資者及建商新建住宅申辦貸款，採取差別或審慎授信。 第五，廣建社會住宅、擴增包租代管。

洋洋灑灑五大對策，是綜整內政部、央行、金管會、財政部等打擊炒房手段，但民眾最關心的是，這些方法對於抑制房價真的有用嗎？

加強稽查預售屋紅單炒作？自住客轉向中古屋，買氣居高不下

針對近期最為人詬病的預售屋「紅單炒作」，龔明鑫指出，跨部會的預售屋聯合管理小組已經在運作，加強稽查預售屋與紅單交易所得，並建立內政部與財政部通報機制，加強查稅與資金流向。

財政部今日也宣示，五區國稅局12月起啟動「打炒房專案」，針對個人不動產交易、企業規避房地交易稅負，以及海外資金專法自用運用是否違規投入房市等三面向，全面加強查核，防止炒房。

其中，個人不動產交易的查核，範圍涵蓋個人紅單交易、預售屋買賣，以及成屋交易是否有短漏報行為；同時也會檢視租賃所得是否漏報。

不過，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，雖然政府近期以稽查紅單等方式，抑制預售市場不當炒作，但對自住買盤偏愛的成屋市場影響有限。事實上，受到預售屋的高價擠壓，不少客源流向相對低價的中古屋，使得中古屋交易動能依舊強勁。

由於疫情衝擊經濟，央行今年第一季不得不祭出史上最低利率，加上資金寬鬆，讓不少人紛紛進場購屋，帶動房市升溫。美中貿易戰造成台商資金回流，也進一步激勵房市買氣。

如何避免房市資金氾濫，是健全房地產市場方案的重點之一！為此，央行和金管會須適時採行「選擇性信用管制」「控管銀行授信風險」「強化不動產業務風險管理與金融檢查」，才能打擊炒房。

「目前不是說『打房』，而是要『打炒房』，」央行總裁楊金龍2日在立法院表示，房價上漲是由供給與需求決定，有一部分漲價是合理的，主要是台商回流、高科技國際大廠來台投資，加上台灣防疫措施做得好，經濟基本面佳；但楊金龍不諱言，也有一些是「不合理的地方」，例如紅單交易或不實廣告。

央行掌握到，目前有14%不動產放款流向投資客，楊金龍認為「比重不高」。不過，央行仍在11月連續二度邀請14家銀行董座喝咖啡，提醒銀行注意資源配置的問題，控管投資客、土建融貸款，以避免助長房價不合理上漲。

楊金龍舉例說，對於名下已有五房、六房、七房的投資戶，若給予較高貸款成數，或是很高的土建融成數，可能有助長囤地嫌疑，因此央行提醒銀行業者顧及企業社會責任，不要讓資源過度集中房地產。

至於何時實施選擇性信用管制，楊金龍僅表示，「央行會配合行政團隊，選擇適當時機」，仍未見鬆口。

租稅手段比信用管制更有效！囤房稅、實價登錄2.0有譜？

「其實，租稅手段確實可以處理高房價問題，盼立法院好好討論。」專業者都市改革組織（OURS）秘書長彭揚凱表示，民眾這兩年在國發會政策平台曾提出囤房稅提案，連署很快達標，但政府卻連續兩次潑冷水拒絕實施。

「行政院不要打假球，」台灣民眾黨立委蔡壁如指出，行政院目前作法都是處理短期的「治理失靈」，唯有修改「實價登錄2.0」，讓門牌完整揭露、即時登錄預售屋，並通過囤房稅，才能抑制高房價、解決「市場失靈」的結構問題。

事實上，就連央行總裁楊金龍都認為，不動產持有稅比較有效，但包括囤房稅等稅制改革，遲遲未見進展。財政部長蘇建榮曾表示，囤房稅修法在二年內提出，對於抑制高房價仍是緩不濟急。

「這次牽涉到修三個法，包括實價登錄2.0、所得基本稅額條例、房屋稅條例。」龔明鑫指出，所得基本稅額條例，行政院已經審議完畢，馬上可以送到立法院。

至於去年通過、被稱作「閹割版」的實價登錄2.0，內政部在這次打炒房風波中，終於允諾要再次修正，將做到「門牌揭露」及「預售屋即時登錄」，內政部會將儘快在本會期結束前送至行政院審議；房屋稅條例，行政院也允諾會盡快加速作業程序。

「居住正義」是總統蔡英文的重要政策，也是行政院長蘇貞昌認為的重中之重，然而，房價節節攀升，若政府遲遲不修改稅制、推動「實價登錄2.0」，終究只是治標不治本，恐讓「打房五招」淪為紙上老虎。

（作者／鄧麗萍 本文出自2020.12.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）