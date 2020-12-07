內政部擬修法 未來禁紅單轉讓

行政院上周宣布「健全房地產市場方案」，分短中長期措施，而中長期措施中包括檢討預售屋紅單及房市炒作，內政部官員表示，未來擬修正《平均地權條例》，新增條文禁止紅單轉讓，以抑制炒作，若查到有轉讓紅單情形，未來將會有罰則。

不過官員表示，詳細條文還在整理中，罰則會多高也還未確定，本會期尚來不及送進立法院，最快明年才會在立法院闖關。不過官員也表示，同樣規範在平均地權條例的實價登錄2.0修法，已經送行政院，政院也列為優先法案，希望本會期能儘快通過。

官員表示，未來修法通過後，民眾仍可以預購預售屋，但預購的紅單將不可以再轉讓。現在市面上也有部分建商規定紅單不得轉讓，不過仍發生轉讓、炒作情形，官員表示，未來修法後，就是將合約層次提升到法的層次，未來若違規轉讓紅單，將會有罰則。

此外官員也表示，增修條文也會將建商、代銷一併納管，加強管制預售屋銷售行為。

內政部長徐國勇今（７）日出席活動時也表示，內政部正進行平均地權條例修法，未來禁止紅單轉讓，相關立法程序進行中，他呼籲少數建商要自我約制，禁止紅單轉讓炒作，內政部後續將不定期、無預警查訪建商違規行為。