影／政院打房 徐國勇：禁紅單轉讓將無預警查訪建商

行政院拍版提出多項打房措施，針對實價登錄2.0修法，內政部長徐國勇今天上午表示，內政部正在進行平均地權條例修法，禁止紅單轉讓，草案條文已出爐，相關立法程序進行中，他呼籲少數建商要自我約制，禁止紅單轉讓炒作，內政部後續將不定期、無預警查訪建商違規行為。

徐國勇前往桃園市消防局慰問消防防疫人員及頒發獎勵金，針對行政院打房措施，內政部推動實價登錄2.0修法進度? 徐國勇表示，內政部已針對平均地權條例修法，禁止紅單轉讓，相關條文已經出來，很快就能送行政院，等院會同意就送到立院，由立委進行審議。

他呼籲，沒有建照就開始賣紅單違規的建商，都要處罰，這些少數建商必須要自我約制，內政部會展開不定期、無預警稽查，目前已進行2波無預警查訪，第1波查訪23案、第2波查訪21案，總共44 案都找到瑕疵，後續還會進行，「該處罰的不手軟」，其中新竹1建案處罰120 萬元，相關機關正在修法程序，內政部亦將不定期、無預警查訪建商違規行為。