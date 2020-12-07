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跨部組量子國家隊 5年研發挹注80億

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
科技部吳政忠部長表示，量子國家隊藉由跨部會合作，結合最具優勢的產業研發資源，以共同發展量子元件製程。(photo by 科技部)
科技部吳政忠部長表示，量子國家隊藉由跨部會合作，結合最具優勢的產業研發資源，以共同發展量子元件製程。(photo by 科技部)

「跨部會規劃大型量子科技計畫，打造量子國家隊！」科技部長吳政忠7日宣布邁向「台灣量子新世代」，由科技部、經濟部、中研院跨部共組量子國家隊，預計5年總投入經費約80億元；中研院長廖俊智表示，量子研發聚焦產業應用，將對智慧製程、醫療、物流產生助力。

發展量子元件製程

量子電腦擁有極強大的運算力，未來將對資安、產業、金融與國防產生極大衝擊！」吳政忠表示面對即將來臨的量子新世代，加速提升我國量子科技的實力以因應未來量子世代所帶來的變革，此資源投入能讓台灣在國際上繼半導體產業之後，持續在量子世代佔關鍵角色。

吳政忠強調，量子國家隊藉由跨部會合作，結合最具優勢的產業研發資源，以共同發展量子元件製程。研發面向聚焦於量子元件、量子電腦、量子演算法及量子通訊等技術項目或跨項目整合發展，並希望在有限的資源下，結合不同領域的人才與團隊，打造最適合台灣發展的路線。

建置數位退火系統

廖俊智指出，重點包括開發量子電腦與量子通訊硬體關鍵技術，建立量子科技產業基礎；設置包含量子理論與軟體技術共同研發平台，開發量子運算與量子密碼在資安、金融、產業乃至於國防應用；建設尖端量子技術核心設施，作為國家級量子研究基地，進而延攬並擴大優秀研究團隊。

「結合產業強項，研發量子科技關鍵零組件。」廖俊智說，如建置數位退火系統（類似智慧製程），提供產業升級動力；建立產業交流合作平台，橋接產官學合作；厚植量子世代研發人才，因應量子世代變革；推廣量子科普教育，讓社會大眾能認識量子科技，鼓勵學子投入量子科技研究。

科技部政務次長林敏聰表示，量子科學等基礎研究往往需深耕多年，短期內未必能夠立即獲利，但卻是國家技術與產業能否持續升級的關鍵。以量子科技為例，唯有將其中的關鍵技術確實掌握在自己手中，台灣在全球的量子科技競爭中才能佔有一席之地，並生生不息地引領科技創新。

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量子電腦 廖俊智 科技部

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